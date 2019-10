Krebspatient gerettet - Krankenkasse will trotzdem nicht zahlen

Eigentlich müsste Richard Freibott längst tot sein. Vor sechs Jahren bekam der Rentner und Hobby-Jäger die Diagnose: Prostatakrebs im Endstadium. Sein Arzt rät ihm, sein Testament zu schreiben. Freibott geht von Arzt zu Arzt: Alle sagen ihm, in seinem Stadium gebe es keine lebensverlängernde Therapie. Aber Freibott entscheidet sich zu kämpfen, sucht nach Auswegen. 2015 findet er eine Therapie, die ihm das Leben rettet. Heute kann er wieder auf die Jagd gehen.

"Wer hat das denn gedacht vor sechs Jahren, dass ich das mal wieder erreiche. Kein Mensch! Das war ja alles verkrebst. Wenn ich mir die Bilder angeschaut habe, war alles schwarz." Richard Freibott, Krebspatient

Hohe Schulden durch Krebstherapie

Im Moment ist er so gut wie krebsfrei. Sein Problem: Der 68-Jährige und seine Lebensgefährtin Ulrike Dempsey sind hoch verschuldet. Die AOK Bayern weigert sich, für die sogenannte molekulare Radiotherapie zu zahlen, denn die Behandlung war 2015 neu und noch nicht im Leistungskatalog der AOK enthalten.

Grundsätzlich gilt zwar laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass Krankenkassen auch sehr neue Therapien zahlen müssen. Doch das ist an Bedingungen geknüpft. Es muss sich erstens um eine regelmäßig tödlich verlaufende Krankheit handeln, zweitens muss der Heilversuch positiv verlaufen und drittens müssen Standardbehandlungen unwirksam sein.

Dieser dritte Punkt ist in Richard Freibotts Fall strittig. Laut AOK hat Freibott nicht alle Standard-Therapien ausprobiert. Also musste er bisher alle Behandlungen selbst zahlen. Die 20.000 Euro Schulden versuchen er und seine Lebensgefährtin jetzt vor Gericht wieder einzuklagen. Für beide eine belastende Situation. Er kämpft gegen den Krebs, sie kümmert sich um den Rechtsstreit.

"Ich bin einfach fix und alle! Ich bin ausgelaugt, müde, ich schlafe nachts auch nicht. Ich habe mein Handy neben dem Bett, damit ich, wenn mir irgendein Gesetz einfällt, sofort nachgucken kann nachts im Bett." Richard Freibott, Krebspatient

Besonders absurd: Mittlerweile übernimmt die Kasse in der Regel die Kosten für diese Therapie. Richard Freibott war vor vier Jahren einfach zu früh dran.

"Wegen dem Geld kann man doch keinen Sterben lassen. Wir haben wirklich gedacht, dass das übernommen wird. Vor allem in seinem Stadium." Ulrike Dempsey, Lebensgefährtin

Erste Instanz entscheidet gegen Krebspatienten

Im Mai hat das Sozialgericht Würzburg der AOK in erster Instanz Recht gegeben. Freibott sei noch nicht "austherapiert" gewesen. Auf Kontrovers-Anfrage verweist die AOK auf das Würzburger Urteil. Die molekulare Radiotherapie sei nicht notwendig gewesen, "weil noch mehrere zugelassene und leitliniengerechte Behandlungsoptionen [...] zur Verfügung standen."

Behandelnder Arzt sieht neue Therapie gerechtfertigt

Ganz anders sieht das Prof. Richard P. Baum, Freibotts behandelnder Arzt im Zentralklinikum Bad Berka. Laut Baum wären bei Freibott keine weiteren Standardtherapien wie Chemo in Betracht gekommen, denn sein allgemeiner Gesundheitszustand war dafür bereits zu schlecht:

"Er hatte starke Schmerzen durch die Tumorerkrankung, so dass man mit einer Chemotherapie, ich will es drastisch formulieren, ihn möglicherweise auch umgebracht hätte." Richard Baum, behandelnder Arzt

Die von der Kasse empfohlen Hormonentzugstherapien hält Baum für nicht wirkungsvoll. Dagegen hat die molekulare Radiotherapie bei Freibott sehr gut angesprochen: Nach der Behandlung waren die Metastasen in den Knochen und in den Lymphknoten nahezu komplett zurückgebildet.

Grünen-Politikerin fordert Gesundheitsausschuss statt Gerichtsurteile

Auch die Politik ist auf den Fall aufmerksam geworden. Die Grünen-Abgeordnete Manuela Rottmann ist Mitglied im Gesundheitsausschuss und findet, man kann Krebspatienten einen jahrelangen Rechtsstreit nicht zumuten.

"Da kommt der Rechtsstaat an sein Ende. Es geht um Therapien am Lebensende. Ich kann mir vorstellen, dass man da eine Härtefallkommission gründet, die besetzt ist aus unabhängigen Ärzten, aus Menschen der Zivilgesellschaft, die solche Fälle schnell lösen, weil wir vor Gericht gar nicht die Zeit haben das durchzuklagen." Manuela Rottmann, Grünen-Abgeordnete im Bundestag

Bundesgesundheitsministerium lehnt Gesundheitsausschuss ab

So eine Härtefallkommission könnte nur das Bundesgesundheitsministerium einrichten. Das sieht keinen Handlungsbedarf. Auf Nachfrage des Politikmagazins Kontrovers heißt es: "Nach hiesiger Kenntnis gibt es auch keine Anhaltspunkte dafür, dass Krankenkassen bzw. der MDK (Medizinische Dienst der Krankenkassen, Anm. der Redaktion) generell nicht ausreichend sensibel mit der Thematik umgingen."

Das sieht Richard Freibott anders. Er ist froh, nicht alle Standardtherapien der Krankenkasse gemacht zu haben.

"Ohne die Radiotherapie wäre ich schon in der Holzkiste. So gehe ich noch auf die Jagd und das ist besser." Richard Freibott, Krebspatient

Freibott und seine Lebensgefährtin Dempsey wollen weiter klagen, zur Not bis zum Bundesverfassungsgericht. Zunächst geht es in Berufung. Die ist für Anfang 2020 geplant.

💡 Info Radiotherapie

Die Radiotherapie funktioniert so: An der Tumorzelle befindet sich ein Enzym, das als Schlüsselloch fungiert. Die Ärzte bauen extra dafür einen "Schlüssel" mit dem radioaktiven Lutetium 177 als Schlüsselanhänger. Das zerstört ausschließlich die DNA der Tumorzelle. Das restliche Gewebe bleibt unbeschädigt. Deshalb hat die Therapie so gut wie keine Nebenwirkungen.