Bitte warten! Krebskranke im Schatten der Pandemie

Corona bestimmt seit zwei Jahren unser Leben: Die Berichte von überfüllten Intensivstationen und Pflegepersonal am Rande ihrer Kräfte füllen die Medien. Immer mehr rücken mittlerweile jedoch die Menschen in den Fokus, die die Pandemiefolgen ebenfalls gesundheitlich zu spüren bekommen haben - weil ihre Erkrankungen nicht oder zu spät erkannt wurden. Weil sie Arztbesuche vermieden, Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrgenommen haben. Weil Therapien und Operationen aufgrund der Überlastung des Gesundheitssystems ausgesetzt oder verschoben werden mussten. Aber auch, weil manche Vorsorgepraxen in den ersten Lockdowns schlichtweg geschlossen waren. Weniger Früherkennung, weniger Tumor-Operationen.

Die Experten schlagen diesbezüglich Alarm: Krebserkrankungen im Frühstadium wurden während der Pandemie um 10 Prozent seltener operiert. Bei Haut- und Darmkrebs ist diese Zahl sogar noch höher: Hier wurden bis zu 30 Prozent weniger Tumoroperationen im frühen Stadium durchgeführt.

Mitunter mit verheerenden Folgen für die Betroffenen. Denn: Im schlimmsten Fall führt schon eine geringe Zeitverzögerung dazu, die Heilungschancen entscheidend zu verringern. Und Corona belastet die ohnehin schon angeschlagene Psyche von Krebspatienten zusätzlich. Daran lässt sich wenig ändern. Denn auch die unterstützenden Familien und Freunde können nicht physisch vor Ort sein. Das Klinikpersonal sind die nächsten Bezugspersonen – und die versuchen das so gut es geht aufzufangen.

Unsichtbare Opfer der Corona-Pandemie?

Sind Krebskranke also die unsichtbaren Opfer der Pandemie? Prof. Jochen Werner leitet das Universitätsklinikum Essen und hat damit das zweitgrößte Coronazentrum Deutschlands sowie das größte Tumorzentrum unter sich - und kennt die Not beider Patientengruppen sehr genau. Sieht auch er das so, dass Krebspatienten durch Corona aus dem Fokus geraten? Für ihn ist es ganz klar: "Ganz klar: Wir haben zu oft zu wenig über all die anderen Patientinnen und Patienten gesprochen, weil immer wieder das Thema nur auf Covid 19 ging", lautet sein Urteil.

Krebspatientinnen berichten in DokThema davon, welche Auswirkungen die Pandemie auf ihren Krankheitsverlauf hat. Und die Reportage begleitet Ärzte und Therapeuten bei ihren Anstrengungen, die Betroffenen aufzufangen und trotzdem gut zu versorgen - auch in der dritten und mittlerweile vierten Welle.

Eva: Diagnose Brustkrebs

Eva fühlt sich kraftlos. Der Grund: Die 37-Jährige aus Ingelheim am Rhein hat Brustkrebs. Obwohl sie im Januar 2021 einen Knoten in der Brust spürt, schiebt sie die Vorsorge weiter vor sich her. "Wir haben halt auch wenig Leute privat getroffen. Und wenn ich zu einem Arzt in die Praxis gehe und dann im Wartezimmer sitze, […] dann sitzen da auch diverse andere Menschen, die vielleicht auch was-weiß-ich-was haben", sagt Eva.

Nach der Aufhebung der Kontaktbeschränkungen kommt der Schock: Am 3. März 2021 lautet die Diagnose Brustkrebs, bösartig, schnell wachsend. Auch Lymphknoten sind schon befallen. Jetzt geht’s Schlag auf Schlag: Chemotherapie von April bis August und anschließend die Operation. Täglich wird Eva im Anschluss bestrahlt. Ihr Anliegen: Sie will mit ihrer Geschichte warnen.

In ihrer Schwester Jasmin hat Eva eine wichtige Unterstützung gefunden: Sie fährt Eva zur Klinik und zu den Behandlungen, auch wenn sie sie nicht mit hinein begleiten darf. In dieser Zeit wird Evas Schwester Jasmin mit ihrem ersten Kind schwanger. Für Eva sind solche Pläne in weite Ferne gerückt, da sie momentan künstlich in die Wechseljahre versetzt wird, um ihrem hormonabhängigen Krebs die Grundlage zu entziehen. Eine weitreichende, notwendige und bittere Entscheidung – auch für ihren Partner. Eizellen konnten damals nicht noch rechtzeitig entnommen und eingefroren werden – der Zeitdruck war zu groß.

Eva hat sich neben ihrer Familie noch weitere Unterstützung gesucht, auf der Online-Plattform "Yes we cancer". Diese vernetzt nicht nur für Betroffene und deren Angehörige. Auch Mediziner sind dort Ansprechpartner.

Julia: Termin zur Schilddrüsenuntersuchung abgesagt

Julia nimmt ihre Symptome von Beginn an ernst, zu schlecht fühlt sie sich: Große Müdigkeit und Niedergeschlagenheit, der Kunstgeschichtsstudentin aus Bamberg fallen Haare aus, sie nimmt zu, obwohl sie nur noch wenig isst. Im März 2020 hat sie einen Termin für ihre Schilddrüsenuntersuchung. Doch am Tag davor beginnt der Lockdown und der Termin wird kurzfristig abgesagt. Sie erinnert sich: "Auch wenn die ganze Corona-Sache irgendwie neu war, dachte ich mir: Ich hab ja ein Problem. Und ich würde gern trotzdem zum Arzt gehen. Und jetzt weiß ich nicht mal mehr, ob ich in vier Wochen kann oder in zwei Monaten oder ob es überhaupt in einem halben Jahr geht."

Erst fünf Monate später wird dann beim Ersatztermin ein Knoten entdeckt. Julias Schilddrüse wird in zwei Eingriffen komplett entfernt, es folgt eine Radio-Jod-Therapie. Ein bösartiger Tumor ließ keine andere Wahl. Jetzt muss die 27-jährige mit einer Krebsdiagnose leben – und der Angst, wichtige Zeit verpasst zu haben.

Julia nimmt nun Hormon-Tabletten, die ihre Schilddrüse komplett ersetzen. Doch auch die können ihren Hormonhaushalt nicht immer optimal stabilisieren. Die Werte schießen während der vierten Welle in die Höhe. Das macht Julia Angst. Ist der Krebs doch noch nicht völlig verschwunden? Die junge Frau beschäftigt sich erstmals ernsthaft damit, dass sie vielleicht nicht mehr so lange leben könnte, spricht mit ihren Eltern über eine Patientenverfügung. Auch wenn die Chancen sehr gut stehen.

Ablenkung findet Julia in der Natur und der Kunst, sie wagt sogar eine Dienstreise für einen Künstler auf die Seychellen. Hin- und Hergerissen wegen hoher Inzidenzen und schlechter Hormonwerte fällt sie schließlich eine Entscheidung - gegen die Angst und voller Lebensbejahung.

Susanne: Corona durchkreuzt den Therapieplan

Vor vier Jahren bekam Susanne die Diagnose Darmkrebs. Doch die vergleichsweise leichte Chemotherapie in Tablettenform hilft der Münchnerin damals nicht: Bald befallen Metastasen auch Susannes Lunge. 2019 raten die Ärzte zu einer starken Chemotherapie, intravenös. Es sei ihre "letzte Chance" heißt es. Susanne willigt ein, trotz der heftigen Nebenwirkungen. Ein ganzes Jahr zieht sich die Chemo. Den Großteil hat sie bereits durchgestanden, als Corona ihren Therapieplan durchkreuzt. Von jetzt auf gleich wird ihr der Zutritt in die Praxis verwehrt - weil sich die Schwiegereltern der Tochter zu der Zeit in Tirol aufhalten. Die Folge: zehn Wochen Chemo-Pause. Überbrückt wurde mit einer weitaus milderen Ersatztherapie in Tablettenform.

"Ich war sehr, sehr wütend gewesen. Nicht zu fassen, weil die Prognose hieß ja: Wenn Sie es nicht machen, schaffen Sie das Jahr nicht. Und plötzlich durch Corona kriegt man Zwangspausen", sagt Susanne.

In dieser belastenden Zeit beginnt Susanne ein Buch zu schreiben, das sie im Freundes- und Bekanntenkreis präsentiert – voll Zuversicht. Doch die Stimmung schlägt noch einmal um: Susanne bekommt Bluthusten und befürchtet das Schlimmste. Aber ein Krankenhaus-aufenthalt mit sofortiger OP wendet nochmal das Blatt: Ein neuer Herd kann operativ entfernt werden und der Bluthusten entpuppt sich lediglich als eine Nachwirkung einer vorausgegangenen Behandlung. Für Susanne heißt es weiterhin: Hoffen, bangen, kämpfen — begleitet vom Auf und Ab der Inzidenzwerte.