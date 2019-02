Wer eine Erkältung hat, der geht normalerweise zum Arzt und holt sich einen AU-Schein, also eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Mit dieser kann er seinem Arbeitgeber nachweisen, dass er auch wirklich krank ist. Ein Hamburger Startup bietet für den Erkältungsfall nun einen neuen Service an: die Krankschreibung per WhatsApp. Ganz unumstritten ist die allerdings nicht.

Symptome ankreuzen - dann gibt's die Krankschreibung

Es ist verblüffend einfach: Kaum ist die Seite AU-Schein.de offen, erscheinen siebzehn ovale Felder zum Anklicken, mit denen man seine Symptome wählen kann: von 'Nase verstopft‘ über 'Schüttelfrost‘ bis hin zu 'Schmerzen im Gesicht‘ reicht die Palette, angeklickt werden können davon beliebig viele. Die Länge der gewünschten Krankheitsdauer reicht von einem bis zu drei Tagen, auch das ist frei wählbar. Wer das alles zusammen mit der WhatsApp-Nummer abschickt, erhält kurz darauf seine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung per WhatsApp als pdf.-Datei auf das Mobiltelefon. Ausgestellt ist die von einem Arzt in Kiel.

"Der Vorteil für den Arbeitnehmer ist, dass er nicht mehr zum Arzt fahren muss und nicht mehr im Wartezimmer warten muss. Außerdem steckt er sich nicht mit anderen Krankheiten an oder infiziert andere Patienten. Der Arzt dagegen hat den Vorteil, dass sein Wartezimmer während der Erkältungssaison nicht mehr überfüllt ist." Can Ansay, Firmengründer 'AU-Schein.de‘

Krankschreibung nur wegen Husten und Schnupfen

Neun Euro kostet das Ausstellen der AU-Bescheinigung im Internet; beschränkt ist der Service auf Erkältungen und auf zwei Bescheinigungen im Jahr für maximal drei Tage - das soll laut Firmengründer Ansay regelmäßiges Blaumachen verhindern.

Selbstwählbare Symptome durch Anklicken im Internet, das Ganze nicht einmal mit einem Video-Gespräch - die bayerische Landesärztekammer sieht darin eindeutig einen Verstoß gegen die ärztliche Berufsordnung. Denn die schreibt in Paragraph 25 vor, dass der Arzt bei der Ausstellung von Zeugnissen "mit der nötigen Sorgfalt" verfahren müsse.

"Hier wird ein Algorithmus bedient, der Symptome abfragt. Das hat mit einer ärztlichen Untersuchung nichts zu tun. Außerdem geht es um die Patientensicherheit: Ich muss mir sicher sein, dass ich auch bei einem grippalen Infekt keine Symptome übersehe. Das kann ich durch eine Internetbefragung nie vollständig herausfinden.“" Dr. med. Gerald Quitterer, Präsident Bayerische Landesärztekammer

Rechtliche Unklarheiten

Dazu kommen nach Quitterers Ansicht Probleme auch beim Datenschutz: Denn Patientendaten auf dem AU-Schein enthielten hochsensible Angaben über die Persönlichkeit. Diese per WhatsApp zu verschicken, sei riskant, da niemand genau wisse, wer noch mitliest.

Auch arbeitsrechtlich ist der Internet-AU-Schein umstritten. Denn die Bescheinigungen des Start-ups stellt immer ein Arzt aus Schleswig-Holstein aus - was bei einem Erkältungsfall in Berchtesgaden zum Beispiel recht ungewöhnlich ist. Denn schließlich soll der AU-Schein ein Beweis für eine echte Krankheit sein.

"Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, den Beweiswert einer solchen Internet-Bescheinigung anzuzweifeln. Dafür muss er Tatsachen vortragen. Das Arbeitsgericht hat bereits 1976 entschieden, daß Zweifel bestehen können, wenn der Arbeitnehmer den Arzt nicht persönlich besucht hat." Vanessa Mayenburg, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Das Hamburger Startup 'AU-Schein.de‘ kümmert solche Einwände wenig. Siebzig AU-Bescheinigungen pro Tag würde man zur Zeit an Patienten in ganz Deutschland verschicken. Und das sei erst der Beginn einer zukunftsträchtigen Dienstleistung, die bald jeder nutzen würde.

"Irgendwann wird es eine App mit eigener Messenger-Funktion geben, die man sich im App-Store runterladen kann. Außerdem haben wir einen Symptomchecker entwickelt, also eine Software, in die man seine Symptome eingibt und dann eine Liste mit allen möglichen Krankheiten als Ursache erhält, sortiert nach Wahrscheinlichkeit. Das werden wir wahrscheinlich im Frühjahr auf den Markt bringen." Can Ansay, Firmengründer 'AU-Schein.de‘

Ob sich die Krankschreibung per WhatsApp wirklich flächendeckend durchsetzen wird, das werden letztlich die Patienten entscheiden. Die Ärztekammern überlegen im Moment zu klagen; dann werden die Gerichte entscheiden, wie rechtmäßig der Internet-AU-Schein wirklich ist.