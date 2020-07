Krankschreibung: Nun auch per Videosprechstunde möglich

Patienten und Patientinnen können sich künftig per Videosprechstunde vom Arzt krankschreiben lassen. Voraussetzung ist, dass der Versicherte der behandelnden Arztpraxis bekannt ist und die Erkrankung eine Untersuchung per Videosprechstunde zulässt. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss von Spitzenvertretern der Ärzte, Krankenkassen und Krankenhäuser beschlossen. Allerdings: Ein Anspruch der Versicherten auf Krankschreibung per Videosprechstunde besteht nicht.

Experten wie der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach begrüßten den Schritt. "Die Digitalisierung unseres Gesundheitssystems nimmt langsam Fahrt auf. Für eine reguläre Krankschreibung, auch um andere im Beruf nicht zu infizieren, musste man sich widersinnigerweise in die Praxis begeben. Es wurde höchste Zeit, dies zu beenden", schrieb Lauterbach auf Twitter.