Krankenkassenverband warnt vor Selbstzahlerleistungen

Augeninnendruckmessung zur Früherkennung des Grauen Stars, Ultraschall der Eierstöcke und PSA-Tests als Krebsfrühdiagnose- diese Selbstzahlerleistungen werden am meisten in deutschen Artztpraxen verkauft. Das ist das Ergebnis des sogenannten IGel-Reports 2020 des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, einer Art Praxen-TÜV der Gesetzlichen Krankenkassen, der die Interessen der Patienten vertritt.

Wenig Aufklärung über Kosten in den Arztpraxen

Knapp 2.300 Versicherte im Alter von 20 bis 69 Jahren wurden dazu befragt. Ergebnis: Die Patienten würden nicht ausreichend aufgeklärt und es würde Druck aufgebaut, so Peter Pick, Geschäftsführer des MDS. Nur etwa jeder zweite Patient sei über die Kosten aufgeklärt worden.

Warnung vor falsch positiven Tests

Im Juli waren außerdem zusätzlich 6.800 Versicherte zu Corona-Antikörpertests befragt worden. Sechs Prozent hatten einen solchen schon gemacht. Sie wollten wissen, ob sie schon erkrankt waren und erhofften sich mehr Bewegungsfreiheit. Die Preise für einen Antikörpertest - bei dem Blut abgenommen wird - liegen bei rund 17 Euro. Für einen sogenannten PCR-Test, also den bekannten Abstrich in Mund und Rachen, liegen laut MDS die Kosten zwischen 75 und 130 Euro.

Die Corona-Tests seien im Kommen, so der MDS, warnt aber vor falsch positiven Tests, die die Menschen in Sicherheit wiegten. Arztpraxen lieferten zum Teil irreführende Informationen, so der Praxis-TÜV. Etwa eine Milliarde Euro geben gesetzlich Versicherte jedes Jahr in deutschen Arztpraxen für Selbstzahler-Leistungen aus, die sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen, kurz IGel.