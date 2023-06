Krankenhausreform: Lauterbach warnt vor Kliniksterben

Vor den Beratungen zur Krankenhausreform mit den Bundesländern hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) noch einmal die Dringlichkeit der Pläne betont. "Wir stehen am Beginn eines unkontrollierten Krankenhaussterbens", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Ohne die Reform würden wohl 25 Prozent der Krankenhäuser sterben", erklärte Lauterbach.

"Viele Krankenhäuser werden ohne Reform nicht überleben"

"Ohne die Reform haben wir ein Krankenhaussterben", warnte Lauterbach auch im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. "Viele Krankenhäuser werden ohne die Reform nicht überleben können." Der ökonomische Druck auf die Kliniken sei zu hoch. Auch mit den von ihm angestrebten Veränderungen werde Deutschland Krankenhäuser verlieren, räumte Lauterbach ein - aber "ohne Reform viel mehr und unsystematisch", unterstrich er. Vor allem kommunale Kliniken könnten derzeit oft nicht mithalten.

Kliniken sollen runter vom "Hamsterrad"

Lauterbach hatte deutlich gemacht, dass er über den Sommer konkretere Vorschläge für ein Gesetz vorlegen möchte. Im Kern will der Bundesgesundheitsminister das bisherige Vergütungssystem mit Pauschalen je Behandlungsfall ändern, um den wirtschaftlichen Druck auf die Krankenhäuser zu senken.

Die Kliniken in Deutschland müssten aus dem Hamsterrad heraus, so viele Fälle wie möglich zu behandeln, sagte Lauterbach im "Morgenmagazin". Seine Reform nehme daher ökonomischen Druck und setze mehr Wert auf Qualität, so der Minister.

Das Vorhalten von Leistungen soll honoriert werden

Um nicht mehr auf das Abarbeiten von immer mehr Behandlungsfällen angewiesen zu sein, sollen die Kliniken den Reformplänen zufolge künftig einen größeren Anteil ihrer Einkünfte schon für das Vorhalten von Leistungsangeboten bekommen, etwa für das Vorhandensein einer Notaufnahme.

Vorgesehen ist weiterhin, das Kliniknetz in drei Versorgungsstufen einzuordnen und entsprechend zu finanzieren - von der wohnortnahen Grundversorgung über eine zweite Stufe mit weiteren Angeboten bis zu Maximalversorgern wie Universitätskliniken. Geplant sind auch einheitliche Qualitätskriterien, damit Kliniken bestimmte Leistungen erbringen können und dürfen.

Holetschek warnt vor einem Diktat der "Berliner Blase"

Bei den Bundesländern stoßen Lauterbachs Pläne teilweise auf Widerstand, Warnungen vor einer zentralen Klinik-Planwirtschaft wurden laut. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) forderte Lauterbach jetzt erneut auf, seine Reformpläne zu überarbeiten. Die Länder müssten selbst entscheiden können, welche Versorgung wo stattfindet, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Alles andere ist verfassungswidrig", erklärte Holetschek. Es dürfe nicht dazu kommen, dass am "grünen Tisch in der Berliner Blase" über die Krankenhäuser vor Ort entschieden werde. "Ich sehe gerade in Flächenländern wie Bayern die wohnortnahe Versorgung durch die aktuellen Vorschläge der Reform gefährdet", warnte er.

Lauterbach müsse außerdem "vernünftige Vorschläge liefern, wie er die Finanzlage der Kliniken angesichts der chronischen Unterfinanzierung ganz akut stabilisiert", fügte Holetschek hinzu. Auch über die Transformationskosten der Reform müsse gesprochen werden. "Ohne frisches Geld kann die Reform nicht gelingen", sagte der CSU-Politiker.

Auch die Kliniken rufen nach zusätzlichem Geld

Auch bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) kommen Lauterbachs Planungen nicht gut an. Einig ist man sich mit dem Bundesminister fast nur darin, dass vielen Kliniken eine akute Finanznot droht. "Wir gehen davon aus, dass sich aktuell 20 bis 30 Prozent der Kliniken mit der Frage der Insolvenz befassen, weil sie keine klare Fortführungsprognose haben oder nicht mehr kreditwürdig sind", sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß am vergangenen Samstag der "Rheinischen Post".

Die von Lauterbach geplante Krankenhausreform sei aber "nicht geeignet, das ungeordnete Kliniksterben zu verhindern", so Gaß. Der Minister wolle nur Geld umverteilen, aber kein zusätzliches bereitstellen. Dabei dränge die Zeit, den Kliniken fehlten bis Jahresende zehn Milliarden Euro.

Gaß sagte, die Spezialisierung bei komplexen Behandlungen sei richtig und finde auch bereits statt. Ähnlich wie Holetschek warnte auch er vor einer Zentralwirtschaft im Gesundheitssektors. Es sei "ein Fehler, eine Bundesschablone über die Kliniklandschaft zu legen und funktionierende Strukturen zu zerschlagen."

Ärztepräsident: "Patienten müssen mehr Distanz überwinden"

Ärztepräsident Klaus Reinhardt sprach etwas freundlicher von einer notwendigen Reform. "Wenn man das dem Markt und dem freien Spiel der Kräfte überlässt, dann führt das nicht zu einer vernünftigen und sinnvollen Anpassung an die Erfordernisse", sagte er am Sonntag im Deutschlandfunk. Sonst könnten unter Umständen Krankenhäuser vom Netz gehen, die man hätte behalten wollen.

Er unterstützte es, hoch spezialisierte Angebote stärker in Ballungszentren zu konzentrieren, so Reinhardt. In einer neugestalteten Krankenhauslandschaft müsse ein Patient bei bestimmten medizinischen Fragestellungen dann eben etwas mehr Distanz überwinden, werde dafür aber sicher an einem Ort versorgt, an dem es die Expertise dafür gebe: "Das, glaube ich, ist im Sinne von Patientinnen und Patienten."

Patientenschützer fordern Schutz für Krankenhäuser auf dem Land

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte im Gegensatz dazu besonderes Augenmerk auch für dünner besiedelte Regionen. "Die Ballungszentren sind überversorgt. Doch der ländliche Raum blutet aus", sagte Vorstand Eugen Brysch am Montag der dpa. Er forderte, mit einem Sofortprogramm mindestens 250 ländliche Krankenhäuser zu stützen. Ohne Prioritätenliste für Investitionen und Sondermittel zeichne sich für Kranke auf dem Land eine gefährliche Entwicklung ab.

Lauterbach verspricht bessere Versorgung durch mehr Transparenz

Lauterbach hatte zu den Bedenken, die Reform führe insbesondere für Menschen im ländlichen Raum zu längeren Fahrtwegen, Mitte Mai erklärt, die Patienten seien bereit, für eine bessere Behandlung auch länger zu fahren. Patienten würden von der Reform profitieren, weil es bei ihr in erster Linie darum, zum Wohl der Patienten "Transparenz herzustellen", so Lauterbach: Kliniken in der Stadt hätten oft einen sehr guten Ruf, aber bei genauerem Hinsehen erkenne man, dass die Ärzte nicht gut ausgebildet seien oder die Klinik über spezielle Geräte nicht verfüge.

"Diejenigen, die die Reform mit Level nicht wollen, die wollen nicht, dass ganz klar steht: Das ist eigentlich eine Klinik, die bis auf ein paar Spezialgebiete keine Spezialklinik ist", sagte Lauterbach: "Wir wollen aber, dass man sich da ehrlich macht und dass man den kleinen Kliniken auch eine Möglichkeit gibt, zu überleben." Hinsichtlich einer Einigung mit den Ländern zeigte sich Lauterbach zuletzt optimistisch: "Wir sind mit den Ländern gut unterwegs", sagte er im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF.

Mit Informationen von dpa