Krankenhäuser bekommen zu wenig Geld von Ländern

Klaus Emmerich ist ein Mann der drastischen Worte: Wenn nicht genügend Geld für Investitionen in Kliniken da sei, leide die Qualität der Medizin, warnt er. Emmerich zeichnet Szenarien, in denen moderne Diagnostik nicht möglich ist und Patienten verlegt werden müssen. Etwa weil das Geld für die Renovierung von Operationssälen fehlt.

Wenn es um die Finanzierung von Krankenhäusern geht, zählt der Betriebswirt zu den schärfsten Kritikern in Deutschland. Nach 18 Jahren im Dienste der kommunalen Krankenhäuser des Landkreises Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz wurde Emmerich im Ruhestand zum Aktivisten. Heute engagiert sich der ehemalige Klinikvorstand in einer bundesweit tätigen Initiative namens "Bündnis Klinikrettung" – und er ist mit seiner Kritik nicht allein:

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), der Interessensverband der deutschen Klinikträger, sieht Finanzierungsdefizite. Der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß spricht in diesem Zusammenhang von "hochproblematischen, fast skandalösen Vorgängen".

Institut: Länder kommen Verpflichtungen nicht nach

Kritiker wie Gaß oder Emmerich beziehen sich auf die gesetzlichen Verpflichtungen der Bundesländer. Diese müssen für bestimmte Investitionen der Kliniken aufkommen – konkret etwa für Neubauten oder Renovierungsarbeiten. Derzeit tun sie das nach Berechnungen des unabhängigen Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) aber nicht im vorgeschriebenen Umfang: Bundesweit erhalten die Krankenhäuser nur rund die Hälfte der sechs bis sieben Milliarden Euro, die ihnen zustehen.

Infolgedessen würden die Kliniken beispielsweise das Geld für Renovierungsarbeiten an anderer Stelle einsparen oder abzweigen, und so das Defizit ausgleichen, warnt der Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgesellschaft Gerald Gaß. Langfristig bekämen das auch die Patienten zu spüren, sagt Gaß.

Kritik der Krankenkassen: Geld darf nicht abgezweigt werden

Für Krankenkassen wie die AOK ist das Vorgehen vieler Kliniken ein rotes Tuch: Geld, das die Kassen für Behandlungen zahlen, müsse auch in diese fließen. Es dürfe nicht für Gebäude oder Geräte verwendet werden, mahnt die Vorsitzende des AOK-Bundesverbandes Carola Reimann. Reimann kritisiert im Interview mit dem BR, dass die Kliniken zu diesem Handeln gezwungen sind, weil die Länder zu wenig zahlen. Auf Dauer sei das nicht tragbar.

Als "Missstand" bezeichnet die Situation gar der Präsident des Bundesrechnungshofes, Kay Scheller. Auch er kritisiert im BR-Interview, dass die Länder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Auch Scheller bezieht sich auf die Zahlen des InEK. Das Institut wird von den gesetzlichen und privaten Krankenversicherern sowie der Deutschen Krankenhausgesellschaft getragen und soll derartige Daten unabhängig ermitteln.

Zum Artikel: Immer mehr Krankenhäuser in Bayern in den roten Zahlen

Vorwurf der "Verzögerungstaktik" bei Sanierungen

Branchenkenner führen die Situation in Deutschland unter anderem auf die Gesetzeslage zurück. Zwar verpflichte das Krankenhausfinanzierungsgesetz die Länder zu Investitionen in die Kliniken, die Formulierungen im Gesetztext seien aber so unkonkret, dass ein großer Spielraum bleibe.

Der Chef der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, attestiert den Ländern bei ihrer Verweigerungshaltung in diesem Zusammenhang eine gewisse Raffinesse: Manche Bereiche eines Krankenhauskomplexes würden einfach von vorneherein als nicht förderfähig erklärt, beispielsweise Parkplätze oder Küchen. Stünden hier Arbeiten an, müssten die Kliniken diese selbst bezahlen. Darüber hinaus bemängelt Engehausen eine "Verzögerungstaktik": Baumaßnahmen würden immer weiter nach hinten verschoben, sagt er.

Bayerischer Gesundheitsminister bestreitet Problem

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sieht das anders. Ein größeres Problem will er nach eigenen Worten nicht erkennen: Der Freistaat sei "trotz allem gut aufgestellt", sagt der Minister auf Anfrage. Dennoch räumt Holetschek ein, dass Bayern mehr für die Kliniken tun könne.

Corona-Pandemie verschärft Problem

Ob der Freistaat das möglicherweise auch tun wird, ist unklar. Fakt ist aber, dass die Corona-Pandemie das Problem der Unterfinanzierung verschärft: Für das vergangene Jahr erwarten rund 60 Prozent der Kliniken in Deutschland einen Verlust. Das hat eine Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts ergeben, das von drei Dachverbänden aus dem Klinikbereich getragen wird. Ein Grund für die Defizite liegt darin, dass die Kliniken während der Pandemie viele Operationen verschoben oder abgesagt haben, die Hauptquelle ihrer Einnahmen sind. Die Bilanzen werden derzeit zusammengestellt, Bayern gehört nach Daten des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung zu den Ländern mit einem besonders hohen Anteil an defizitären Kliniken.

Bislang übernehmen meist die Träger, häufig also kreisfreie Städte und Landkreise, die Verluste ihrer Kliniken. Allerdings gibt es in Kreisen bayerischer Klinikchefs Sorgen, dass es für die Gebietskörperschaften immer schwerer wird, Defizite auszugleichen. Denn die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise machen sich auch in den Haushalten vieler Städte und Landkreise bemerkbar.