Krankenhäuser rechnen mit steigender Zahl an Intensivpatienten

Wegen der aktuell hohen Corona-Infektionszahlen rechnet die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) mit einer wieder steigenden Zahl an Intensivpatienten. Hochproblematisch sei die Situation für Kliniken vor allem durch Personalausfälle, sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß.

Personalmangel derzeit größtes Problem für Kliniken

"Drei von vier Krankenhäusern müssen Leistungen einschränken, weil Personal ausfällt", so Gaß. Dies liege an "Infektionen, Quarantäne oder Betreuung von positiv getesteten Kindern".

Zuletzt habe sich die Intensivbelegung zwar etwas vom Infektionsgeschehen abgekoppelt - jedoch nicht vollständig, sagte Gaß. In den kommenden Wochen würden die Krankenhäuser deshalb auch auf den Intensivstationen "wieder stärker steigende Patientenzahlen verzeichnen". Die Gesamtsituation mache deutlich, "dass die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei ist", unterstrich Gaß.

Bayerische Kliniken müssen teilweise Operationen verschieben

Die bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) beklagte am Freitag, dass man wegen hoher Corona-Infektionszahlen in den Belegschaften mit weit überdurchschnittlichem Personalausfall zu kämpfen habe. "Das ist flächendeckend ein Problem", sagte ein BKG-Sprecher. Eine landesweite Statistik zu coronabedingten Personalausfällen in den Kliniken gibt es demnach zwar nicht, doch berichten die Krankenhäuser ihrem Dachverband darüber in zahlreichen internen Gesprächen.

"Wir haben Krankenstände von bis zu 20 Prozent", sagte der Sprecher. "Nicht wenige Kliniken müssen planbare Operationen wieder verschieben." Manche Häuser hätten sich auch zeitweise von der Notfallversorgung abmelden müssen. Die akuten Probleme verschärfen den ohnehin großen Personalmangel - nach einer BKG-Umfrage sind im Schnitt zwischen acht und neun Prozent der Stellen nicht besetzt.

Höchststand der Infektionswelle noch nicht absehbar

Die Münchner Virologin Ulrike Protzer geht davon aus, dass die Zahlen weiter steigen werden. "Wie lange die Zahlen steigen und wann der Peak der Welle erreicht sein wird, kann man im Moment auch nicht sagen". Sie sagte aber auch, "dass man Lockerungen nun durchaus in Erwägung ziehen muss. Denn wir haben mittlerweile eine sehr gute Immunitätslage in der Bevölkerung, die uns erlaubt, mit der Omikron-Variante, die nicht so starke Erkrankungen mit sich bringt, umzugehen." Daher müsse man jetzt anfangen, "in die Normalität zurückzufinden".