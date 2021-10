31.10.2021, 21:51 Uhr

Krankenhäuser in Kroatien: Ärzte warnen vor Kollaps

Die Corona-Neuansteckungen steigen weiter an, Kroatiens Krankenhäuser sind am Limit. In den Medien heißt es: Das Gesundheitssystem "existiert nicht mehr", denn ohne Beziehungen erhalte man nur schwer einen Beatmungsplatz.