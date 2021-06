Krankenhäuser: Haben uns nicht an Corona bereichert

Haben die Krankenhäuser in Deutschland sich an Corona bereichert? Immerhin hatte der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen vergangene Woche vom Jahr 2020 als dem "goldenen Jahr der Krankenhausfinanzierung" gesprochen und aus einem Bericht des Bundesrechnungshofs zitiert. Dort steht: "Das derzeitige System der Ausgleichszahlungen hat unerwünschte Mitnahmeeffekte eröffnet."

Diese Ausgleichszahlungen hätten vielen Krankenhäusern im vergangenen Jahr "eine massive Überkompensation aus Steuermitteln" ermöglicht, sprich: Krankenhäuser hätten das Geld für die Intensivbetten dafür verwenden können, vorhandene Finanzlöcher zu stopfen.

Krankenhausgesellschaft: Keine Belege für Manipulation

Gerald Gaß, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, will diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen. Er weist den Generalverdacht mit allem Nachdruck zurück. Es gebe keine Belege, dass die Freihalte-Pauschalen für Intensivbetten zweckentfremdet worden seien. Keine Belege, dass etwa die schwankenden Meldungen über freie Betten an das Intensivbetten-Register DIVI durch Manipulationen zustande gekommen seien, um zusätzliche Freihaltepauschalen zu bekommen.

Das bayerische Gesundheitsministerium erklärt die Schwankungen damit, dass Intensivbetten ohne Personal nicht einsatzbereit seien. Durch die Überbelastung der Pflegekräfte, Krankmeldung oder Kündigung, veränderte sich daher die Zahl der freien Betten relativ oft. Eine Ministeriumssprecherin erklärte auf Anfrage, "Hinweise auf bewusste Falschmeldungen liegen dem bayerischen Gesundheitsministerium nicht vor."

Spahn: Corona steckt mir sehr in den Knochen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte den Bericht des Bundesrechnungshofs ebenfalls gelesen und zur Kenntnis genommen. Er stärkte der Krankenhausgesellschaft den Rücken: Zu Beginn der Pandemie, im März 2020, habe die Politik die Krankenhäuser explizit aufgefordert, die Intensivkapazitäten zu verdoppeln - weil man keine Bilder wie im italienischen Bergamo in Deutschland sehen wollte.

Er habe das alles noch sehr in den Knochen, sagte Spahn, die Unwissenheit, mit der am Anfang alle leben mussten. Der Gesundheitsminister verteidigte seinen Beschluss, planbare Operationen zur Hochphase der Pandemie zu verschieben, das sei so noch nie probiert worden, habe aber geholfen, die Pandemie besser zu bewältigen. Und natürlich habe man die Krankenhäuser wirtschaftlich absichern müssen, ihre Träger, die Beschäftigten. Krankenhäuser werden zum großen Teil über Fallpauschalen bezahlt. Das heißt, für erfolgte Behandlungen. Fallen diese Behandlungen weg, gibt es folglich weniger Einnahmen.

Krankenhäuser fordern langfristig Finanzierungs-Reform

Genau diese Fallpauschalen, die 2004 verpflichtend eingeführt wurden, sind vielen Krankenhäusern ein Dorn im Auge. Sie würden "die Kliniken in eine Mengen-Entwicklung treiben", befürchtet die Krankenhausgesellschaft. Auch der Bundesgesundheitsminister ist kein Fan, noch allerdings hält er mangels Alternative daran fest. Auf mittlere Sicht müssten Bund, Länder und Kommunen bei der Finanzierung der Krankenhäuser jedoch neue Wege gehen.

Beim zarten Versuch der Digitalisierung und der Vernetzung hat der Bund immerhin schon die Zügel in die Hand genommen und Investitionen übernommen. Eigentlich nämlich sind für Investitionen die Länder zuständig. Die aber, klagt die Krankenhausgesellschaft, kommen seit Jahr und Tag dieser Verpflichtung nicht nach.