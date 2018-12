Krank außerhalb der Sprechzeit: (k)ein unlösbares Problem

Für alle, die nicht lang geplant an einem Dienstagvormittag krank werden, ist das Ergebnis der Untersuchung keine Überraschung: Die meisten Arztpraxen sind länger geschlossen als geöffnet. Dabei geht es nicht nur um die Nacht und die Wochenenden. Von den 1.400 niedergelassenen Haus- und Fachärzten, die der Verband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) vom Meinungsforschungsinstitut Forsa befragen ließ, haben mittwochs zwischen 14.00 und 17.00 Uhr nur 20 Prozent der Praxen Sprechstunde, freitags sind es noch weniger. Gerade mal zehn Prozent geben an, am Montag, Dienstag und Donnerstag noch bis 20 Uhr Patienten zu empfangen.

Klar, dass Ärzte ihren anstrengenden Beruf nicht rund um die Uhr ausüben können. Für die Patienten aber sind die knappen Öffnungszeiten ein Problem - ebenso für das medizinische Personal in den Notaufnahmen. "Krankheiten richten sich nicht nach den Lieblingsöffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte", merkt Johann-Magnus von Stackelberg, Vize-Vorstand des GKV-Spitzenverbands, spitz an.

Ein Problem: Die Konkurrenz von Kassen- und Privatpatienten

In der Pflicht sieht Stackelberg die Kassenärztlichen Vereinigungen, die die Öffnungszeiten besser koordinieren könnten. Einen Vorschlag, wie das geht, hat Stackelberg auch: wenn Ärzte nur die Mindestzahl von derzeit 20 Sprechstunden pro Woche anbieten, dürften sie in dieser Zeit keine Privatpatienten behandeln und keine Privatleistungen verkaufen.

"Für private Zusatzgeschäfte müssen zusätzliche Termine und Sprechstunden angeboten werden." Johann-Magnus von Stackelberg (GKV)

Damit es wirklich genug Sprechstunden gebe, müsse zudem stärker vorgegeben werden, was in diesem Rahmen möglich ist und was nicht. Manchmal gebe es nur auf dem Papier genug Ärzte - etwa wenn Augenärzte operieren und so für einfache Erkrankungen oder Routineuntersuchungen keine Zeit haben.

Kassenärztliche Bundesvereinigung sieht andere in der Verantwortung

Ob der Vorstoß zu einer schnellen Lösung im Sinne von Patienten und Notaufnahme-Kollegen führt, ist allerdings fraglich. So hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) den Schwarzen Peter erst vor kurzem den Kliniken zugeschoben, die ihrer Meinung nach für mehr Bereitschaftspraxen sorgen sollen. Ein weiterer Vorschlag der KBV: Wer krank in der Notaufnahme vorspricht, könne ja eine Patientengebühr zahlen. Eine Idee, die selbst bei den Hausärzten auf wenig Gegenliebe stößt.