Kramp-Karrenbauers Syrien-Vorstoß: Keine Absprache mit CSU

Die CSU ist vom Syrien-Vorstoß der Vorsitzenden der Schwesterpartei CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, überrascht worden. Der stellvertretende Generalsekretär und Leiter des Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik der CSU, Florian Hahn, sagte auf BR-Anfrage, es sei zwar richtig, dass Deutschland aktiv Vorschläge mache, "wie wir Stabilität in die Region bringen". Zugleich mahnte er: "Alle Schritte müssen gut überlegt und mit allen Partnern abgestimmt sein."

Kramp-Karrenbauer hatte am Montag eine Schutzzone in Nordsyrien unter deutscher Beteiligung vorgeschlagen. Ziel sei es, den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wieder fortzusetzen. Andererseits solle die Region stabilisiert werden.

Dobrindt: Vorschlag weiterentwickeln

Wie der "Spiegel berichtet, hatte CSU-Chef Markus Söder erst aus den Medien von dem Vorschlag erfahren. Am Sonntagabend hatte sich der Koalitionsausschuss mit dem türkischen Militärvorstoß im Norden Syriens beschäftigt. Laut CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach Kramp-Karrenbauer dabei nicht von ihrem geplanten Vorstoß. In Berlin sagte Dobrindt, die CSU sei erst am Dienstagmorgen unterrichtet worden - also erst nach den TV-Interviews am Montagabend.

Er sehe wegen des Zeitpunkts aber keinen Anlass, Kritik zu üben, versicherte der CSU-Politiker. Der Vorschlag der Verteidigungsministerin sei zum richtigen Zeitpunkt gekommen - angesichts des auslaufenden Waffenstillstandes in Nordsyrien, dem Treffen der russischen und türkischen Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan sowie dem in der zweiten Wochenhälfte anstehenden Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Jetzt müsse der Vorstoß Kramp-Karrenbauers weiter entwickelt werden, bei enger Begleitung auch durch Bundestag und Bundestagsfraktionen.

Auch Vize-Generalsekretär Hahn betonte, Fluchtursachen bekämpfe man nicht durch Sonntagsreden. "Wenn am Ende die Überlegungen den Konflikt befrieden helfen, ist das jeden Schweiß der Edlen wert."

SPD beklagt Alleingang

Deutliche Kritik am Vorgehen der CDU-Chefin kam aus der SPD. Der stellvertretende SPD-Chef Ralf Stegner sprach von einem "Alleingang von AKK". Der Funke-Mediengruppe sagte er: "So löst man internationale Probleme gewiss nicht." Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfratkion, Nils Schmid, sagte NDR Info: "Die Koalitionsspitzen haben stundenlang im Koalitionsausschuss über die Lage in Nordsyrien diskutiert, und Frau Kramp-Karrenbauer hat keinen Mucks getan über ihren Vorschlag."

Der SPD-Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu betonte im Deutschlandfunk, der Vorschlag sei nicht mit den Sozialdemokraten abgestimmt gewesen. Er habe noch eine Menge Fragen. Am Ende müsse die Bundesregierung geschlossen handeln. Ein einzelnes Ministerium könne "keine internationale Politik gestalten". Der Münchner SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post twitterte: "AKK kann es einfach nicht! Weiß ja nicht, wie sie als Landrätin im Saarland so agiert hat, aber in Berlin läuft es eben anders." Vorschläge müssten mit allen Koalitionspartnern abgestimmt werden. "Auch mit CSU und SPD!"

Maas: Halte wenig von SMS-Diplomatie

Kramp-Karrenbauer selbst hatte eingeräumt, dass sie Außenminister Heiko Maas (SPD) lediglich per SMS darüber informiert habe, dass sie "einen Vorschlag machen werde". Maas sagte dazu in Berlin: "Von SMS-Diplomatie halte ich wenig. Daraus wird schnell eine SOS-Diplomatie."

Bei den Bündnispartnern sorgte die Syrien-Initiative der deutschen Verteidigungsministerin Maas zufolge für Irritationen: "Die Fragen, die es dort gibt, sind zahlreich."

Opposition kritisiert die CDU-Chefin

Auch Oppositionspolitiker zeigten sich verwundert über die mangelnde Kommunikation innerhalb der Bundesregierung. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte, dass Kramp-Karrenbauer den Vorstoß vorher nicht umfassend mit dem Koalitionspartner SPD abgestimmt habe: "Ich erwarte bei solch wichtigen Fragen, dass die Bundesregierung koordiniert vorgeht." Zugleich kritisierte Hofreiter den Vorschlag als "Ablenkungsmanöver", weil die Bundesregierung sich nicht traue, klare Worte gegen Erdogan zu finden. "Wer noch nicht einmal wagt, diplomatische Mittel einzusetzen, der sollte von Bundeswehreinsätzen schweigen."

FDP-Fraktionsvize Alexander Lambsdorff äußerte sich auf Twitter erstaunt darüber, dass das Auswärtige Amt per SMS "informiert" worden sei, der Vorschlag aber mit Frankreich und den USA "abgestimmt" worden sei. "Das geht so nicht", kritisierte er.

Der Chef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, bezeichnete den Vorschlag als indiskutabel: "Die Türkei führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Nordsyrien und soll zur Belohnung an der Aufteilung der überfallenen Gebiete beteiligt werden", sagte er der dpa. Er fordere die SPD auf, "die Verteidigungsministerin zu stoppen".

Zustimmung aus der CDU

Die Spitze der Unionsfraktion stellte sich dagegen hinter den Vorstoß Kramp-Karrenbauers. Da oft beklagt werde, dass Deutschland bei internationalen Krisen nur zuschaue, gehe die Ministerin mit ihrem Vorschlag einen mutigen Schritt, der in sich schlüssig sei, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer.