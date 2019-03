vor 3 Minuten

Kramp-Karrenbauer witzelt zum Fasching über drittes Geschlecht

Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in Stockach am Bodensee mit flapsigen Äußerungen zur Intersexualität für Irritationen gesorgt. In Berlin führe die "Latte-Macchiato-Fraktion" die "Toiletten für das dritte Geschlecht" ein, spottete AKK.