Kramp-Karrenbauer will CDU erneuern

Die 56-Jährige sagte, die wichtigsten Fragen seien derzeit der Erhalt des Wohlstands, Sicherheit und der Zusammenhalt der Gesellschaft. Darauf müsse die CDU Antworten geben. Sie habe in der Partei zuletzt Stolz, aber auch Frust, Sorge und Verunsicherung wahrgenommen. Die CDU wolle keine Partei werden, die in der Kategorie "Entweder/Oder" denke, sondern sie müsse das Verbindende herausstellen.

Kramp-Karrenbauer betont Unterschiede zu Merkel

Kramp-Karrenbauer gilt als Vertrauter Merkels, trotzdem grenzte sie sich in ihrer Rede auch von der Kanzlerin ab. Sie erklärte, auch wenn jeder auf den Schultern seiner Vorgänger stehe, sie wolle vieles neu und anders machen, falls sie zur Vorsitzenden gewählt wird. So versprach sie zum Beispiel den Mitgliedern mehr Einfluss auf die Regierungsarbeit. In den vergangenen Jahren seien zu oft politische Entscheidungen gefallen, die anschließend von der Partei mit mehr oder weniger Widerstand akzeptiert worden seien. Diese Methode passe nicht mehr in die heutige Zeit.

"Die Debatte und die Entscheidung, die Positionierung muss zuerst in der Partei getroffen werden." Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Generalsekretärin und Kandidatin für den Parteivorsitz

Kein Wahlkampf gegen die anderen Kandidaten

Kramp-Karrenbauer betonte aber auch, sie wolle keinen Wahlkampf gegen die anderen Kandidaten führen. Sie wolle, wenn sie gewählt werde, auch gerne weiter mit Gesundheitsminister Jens Spahn und dem ehemaligen Unions-Fraktionschef Friedrich Merz zusammenarbeiten.

Der oder die neue Parteivorsitzende soll am 7. Dezember auf dem CDU-Parteitag von den rund 1.000 Delegierten gewählt werden. Bis dahin haben die Kandidaten bei acht Regionalkonferenzen Zeit, sich der Parteibasis vorzustellen.