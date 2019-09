Kramp-Karrenbauer: Weiter keine Kooperation mit der AfD

Gauland: "Ist es nicht besser, mit der AfD mal zu reden?"

AfD-Chef Alexander Gauland erwartet hingegen, dass nach der Landtagswahl in der Sachsen-CDU Rufe nach Gesprächen mit seiner Partei laut werden. Koalitionsverhandlungen insbesondere mit den Grünen dürften sich für die CDU nach Einschätzung Gaulands schwierig gestalten, da es große inhaltliche Differenzen geben, wie er am Montag im ARD-Morgenmagazin sagte: "Dann wird in der Tat die Frage auftauchen: Ist es nicht besser, mit der AfD mal zu reden?" Viele Sachsen wollten eine bürgerliche Mehrheit, sagte Gauland, "und genau für diese bürgerliche Mehrheit stehen wir bereit und zur Verfügung".

Zu Brandenburg sagte Gauland: "Wir sind jetzt in Brandenburg die bürgerliche Oppositionspartei. Die CDU ist praktisch marginalisiert." Eine reine Protestpartei sei die Afd nicht mehr:

"Mit Protest beginnt es, und natürlich müssen Sie dann Inhalte produzieren. Das ist völlig klar. Und ja, auf dauer müssen wir auch Verantwortung übernehmen." Alexander Gauland , Afd-Vorsitzender

In Brandenburg erhielt die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz 23,5 Prozent der Stimmen und landete knapp auf Platz zwei hinter der SPD mit 26,2 Prozent. Die in Brandenburg traditionell schwache CDU fiel mit 15,6 Prozent auf ihr schlechtestes Landesergebnis.

Meuthen: Afd ist mit Ergebnis "hochzufrieden"

Jörg Meuthen, Co-Vorsitzender der AFD, sagte in der radioWelt am Morgen auf Bayern 2, die AfD freue sich über die Wahlerfolge in Sachsen und Brandenburg, auch wenn sie nicht stärkste Partei geworden sei:

"Wir haben in Brandenburg den Stimmenanteil verdoppelt, in Sachsen fast eine Verdreifachung. Wir haben uns gestern einfach nur gefreut und sind mit diesem Ergebnis hochzufrieden." Jörg Meuthen, AfD-Parteisprecher

"Wir sind dahin gestoßen, wo die CDU einmal war"

Meuthen sieht die AfD wie Gauland als neue Volkspartei im Osten und nicht als reine Protestpartei. "Eine Protestpartei sagt einfach nur nein und hat nichts zu bieten. Und das ist bei uns grundlegend anders." Für den AfD-Sprecher ist es kein Problem, in die Opposition gehen zu müssen, weil CDU und SPD eine Zusammenarbeit ablehnen. Den Vorwurf, die AfD sei rechtsextrem, wies Meuthen entschieden zurück.

"Das ist völliger Quatsch. Wir sind eine konservativ-freiheitliche Partei der rechten bürgerlichen Mitte. Wir sind in das Loch gestoßen, wo die CDU früher einmal war, bevor sie nach links gedriftet ist." Jörg Meuthen, AfD-Parteisprecher