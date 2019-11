Kramp-Karrenbauer stellt die Machtfrage in der CDU

Bis zum Ende ihrer Grundsatzrede hatte sich die Parteichefin Zeit gelassen, um das auszusprechen, wovor sich manch anderer Parteichef wohl gescheut hätte:

"Wenn ihr der Meinung seid, dass der Weg, den ich gehen will, der falsche ist, dann lasst es uns aussprechen und es beenden!" Annegret Kramp-Karrenbauer

Ihre Stimme wurde fast brüchig, aber die Parteichefin hatte das offene Visier gewählt und zog das ganz am Ende auch durch. Wer will, dass sie geht, solle das sagen, so Kramp-Karrenbauers Botschaft. Es war eine direkte Aufforderung zum Kampf.

Sieben Minuten Applaus

Die Delegierten applaudierten Kramp-Karrenbauer stehend rund sieben Minuten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der den Parteitag leitete, sagte anschließend: "Der Applaus zeigt: Heute wird nicht Schluss gemacht, Annegret. Heute geht es erst richtig los." In der Aussprache meinte Hessens Regierungschef Volker Bouffier dann zu dem großen Beifall: "Das war ein klares und deutliches Signal." Es könne nicht sein, dass die CDU sich weiter zerstritten zeige.

"Wir sind loyal zu unserer Parteivorsitzenden", sagt Merz

Auch Friedrich Merz, der ihr im Rennen um den CDU-Vorsitz voriges Jahr knapp unterlegen war, erhob sich von seinem Stuhl und klatschte lange. Schon zuvor hatte er während der Rede Kramp-Karrenbauers immer wieder zustimmend genickt.

In seiner mit Spannung erwarteten Rede lobte Merz die Parteichefin für ihre "mutige, kämpferische nach vorne weisende Rede" und griff die Sozialdemokraten scharf an. Mit Blick auf die derzeit laufende Wahl zum SPD-Vorsitz sagte Merz: "Die Sozialdemokraten sind strukturell illoyal, und wir sind loyal zu unserer Parteivorsitzenden." Der Parteitag reagierte darauf mit einem Raunen und Applaus.

Ein Versuch,die Stimmmung zu drehen

Kramp-Karrenbauer hatte zuvor mindestens drei bis fünf Minuten gebraucht, um in ihrer Rede die richtige Tonlage zu finden. Sehr leise und mit belegter Stimme begann die CDU-Chefin ihre Rede vor den über 1.000 Delegierten in Leipzig. Auch die Plätze der Gäste und der Presse waren bis zum letzten Platz belegt. Kein Wunder, sie alle wollten mit dabei sein, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer versucht, die schlechte Stimmung gegen sie zu drehen.

Annegret Kramp-Karrenbauer stellte dabei dem Parteitag einen Traum von ihrem Deutschland vor: "Ich möchte ein Deutschland, in dem ..." - diese Formel verwendete die CDU-Chefin mehrmals hintereinander. Das klang ein wenig wie Martin Luther Kings "I have a dream"-Rede.

"Schlechtreden - eine schlechte Wahlkampfstrategie"

Der andere Strang des Auftritts war Attacke: Kramp-Karrenbauer rügte Friedrich Merz, der die Regierung als "grottenschlecht" bezeichnet hatte. Sie rügte den CDU-Fraktionschef in Baden-Württemberg, Wolfgang Reinhart, der der CDU attestiert hatte, inhaltlich "insolvent" zu sein. Sie rügte die konservative Vereinigung der "Werteunion": Es gebe nur "eine Werteunion, und das ist die CDU". All das prangerte Kramp-Karrenbauer unmissverständlich an, ohne ihre Kritiker beim Namen zu nennen.

Es sei doch nicht das erste Mal, so Annegret Kramp-Karrenbauer, dass man vor einem Parteitag das Gefühl gehabt habe, es sei noch nie so schwer gewesen, CDU-Politik zu machen. Alles relativiere sich im Nachhinein, sagte die CDU-Vorsitzende. Sie erinnerte an 1997, als die Junge Union "Helmut Kohl weghaben" wollte. Führungskräftedebatten habe es immer gegeben. Nur, was nie helfe, sei, die Partei so hinzustellen, als sei alles schlecht gewesen: "Das ist keine erfolgreiche Wahlkampfstrategie!", rief sie den mehr als Zuhörern im Saal zu. Kramp-Karrenbauer bekam dafür langen Applaus.