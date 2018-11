Kramp-Karrenbauer: Mit neuem Stil zu neuer Stärke

Annegret Kramp-Karrenbauer startet ihre Kampagne an einem Ort, an dem alles für sie spricht: in der Berliner Landesvertretung des Saarlands, und zwar im "Festsaal", unter Bildern der Künstlerin Annegret Leiner. Und neben ihr steht Markus Uhl, der Generalsekretär der Saar-CDU, und nickt ermunternd, während Kramp-Karrenbauer redet.

Angebot für CDU-Vorsitz, kein Wahlkampf

Ach, das Saarland. Ginge es nach der dortigen CDU, würde Kramp-Karrenbauer Parteichefin werden. Einstimmig hat der Landesvorstand sie am Montag für den Bundesvorsitz nominiert. Zwar stellt das kleine Land beim CDU-Parteitag im Dezember nur gut drei Prozent der Delegierten. Aber "Großes entsteht immer im Kleinen", sagt Kramp-Karrenbauer. Und erinnert sicherheitshalber nochmal an ihren Erfolg 2017, als sie die Landtagswahl überraschend gewann und Ministerpräsidentin blieb. Dergleichen haben ihre Konkurrenten um den Parteivorsitz, Friedrich Merz und Jens Spahn, nicht vorzuweisen. Was Kramp-Karrenbauer aber nicht sagt. Sie führe keinen Wahlkampf gegen andere, sondern "ich mache ein Angebot".

Das Angebot besteht darin, die CDU "zu neuer Stärke" zurückzuführen. Die Partei müsse Antworten auf drei wichtige Fragen geben: Erhalt des Wohlstands, Sicherheit, Zusammenhalt der Gesellschaft.

Kramp-Karrenbauer grenzt sich von Merkel ab

Kramp-Karrenbauer sieht sich mit dem Verdacht konfrontiert, eine "Merkel 2.0" zu sein, also Politik und Stil der scheidenden CDU-Chefin fortzusetzen. Eine spannende Frage war deshalb, ob und wie weit sie sich von Merkel absetzen würde. Sie tut es dosiert, aber auch deutlich. Die letzten Monate seien eine "bleierne Zeit" gewesen. Die "Ära Merkel" könne nicht beliebig fortgesetzt, aber auch nicht rückgängig gemacht werden. Es müsse "das nächste Kapitel" aufgeschlagen werden. Die Partei müsse sich "nicht neu erfinden, aber neu vergewissern".

Korrekturen an Merkels Politik, keine grundsätzliche Infragestellung.

Konkretes Beispiel, die Flüchtlingspolitik. Jens Spahn hatte sie in einem FAZ-Artikel als „weißen Elefant im Raum“ bezeichnet, also als großes, verdrängtes Problem. Das war gewiss im Sinn des CSU-Chefs Horst Seehofer, der die Migration als "Mutter aller politischen Probleme" bezeichnet hatte. Kramp-Karrenbauer legt den Schwerpunkt dagegen auf Integrationsfragen: "Wie schaffen wir es, dass sich die Menschen in diesem Land zuhause fühlen?" Gemeint sind ausdrücklich auch die neu Hinzugekommenen. Zudem will Kramp-Karrenbauer das Vertrauen in die staatlichen Organe wiederherstellen und damit das Sicherheitsgefühl der Deutschen. Also Korrekturen an Merkels Politik, keine grundsätzliche Infragestellung.

Christentum als wichtiger Grundwert

Nach ihrem Antritt als Generalsekretärin hatte Kramp-Karrenbauer eine „Zuhör-Tour“ durch CDU-Deutschland gemacht. Ein Wettbewerbsvorteil, den sie nun zu nutzen gedenkt: Sie habe ein "sehr gutes Gespür" für die Partei. Und zwar wolle die CDU kein "Entweder – Oder", sondern "das Verbindende". Dafür gehört für die 56-Jährige das Christliche: Das C sei "ein wichtiger Leitbuchstabe". Aus ihm heraus müsse die Partei Antworten auf die gesellschaftspolitischen Herausforderungen geben.

Kramp-Karrenabuer will Steuerapp statt Bierdeckel

Kramp-Karrenbauer ist als dritte der prominenten Bewerber ins Rennen um den Parteivorsitz gestartet. Ex-Fraktionschef Merz hatte vorige Woche eine kurze Pressekonferenz in Berlin gegeben, Gesundheitsminister Spahn veröffentlichte einen Zeitungsartikel und ein Video.

Dass "AKK" einen fairen Wahlkampf will, heißt indes nicht, dass sie auf Spitzen verzichtet: "Wir sollten Bierdeckel beiseitelegen und eine Steuerapp entwickeln", sagt sie mit Blick auf die legendäre Bierdeckel-Steuererklärung von Friedrich Merz.

Kein Favorit für den Parteivorsitz erkennbar

Wie das Rennen um den CDU-Vorsitz ausgeht, ist offen. Als Favoriten gelten Merz und Kramp-Karrenbauer. Nach den 18 Merkel-Jahren ist die Sehnsucht nach einem wirtschaftsliberalen, klar konservativen Mann wie Merz spürbar. Sie wird gedämpft durch Zweifel, ob Merz für die langfristige strategische Aufstellung der CDU der Richtige wäre. Annegret Kramp-Karrenbauer hat diese Zweifel nun genährt, beispielsweise durch den Hinweis auf ihre Wahlerfolge im Saarland.