Kramp-Karrenbauer künftig wohl nicht mehr im Telefonbuch

Die private Telefonnummer der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird künftig womöglich nicht mehr im Telefonbuch ihrer saarländischen Heimatstadt Püttlingen stehen. "Eigentlich möchte ich es gerne", sagte die neue Bundesvorsitzende der Christdemokraten der "Saarbrücker Zeitung". Doch inzwischen habe die Zahl der Anrufe, "die die Grenze des guten Umgangs und Geschmacks" verletzten, stark zugenommen.

Anrufe bei Kramp-Karrenbauers: Häufig geht ihr Mann ans Telefon

Wegen ihrer häufigen Abwesenheit, nehme ihr Mann die meisten Anrufe entgegen, sagte Kramp-Karrenbauer: "Es ist mittlerweile zum Teil eine echte Belastung. Da geht es auch um den Schutz der Familie."

Als Generalsekretärin und Ministerpräsidentin im Telefonbuch

In der Vergangenheit hatte Kramp-Karrenbauer den Verbleib ihrer Telefonnummer als Ausdruck der Bürgernähe verstanden. Weder ihre Wahl zur saarländischen Ministerpräsidentin, noch die Wahl zur Generalsekretärin der CDU im Frühjahr hatten daran etwas geändert.

Kramp-Karrenbauer hatte sich gegen Merz und Spahn durchgesetzt

Die 56-Jährige hatte sich beim CDU-Bundesparteitag in Hamburg am Montag als Nachfolgerin Angela Merkels an der Parteispitze gegen den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz und den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn durchgesetzt.