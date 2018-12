Kramp-Karrenbauer ist neue CDU-Chefin

Merz will "Agenda für die Fleißigen"

Der frühere CDU-Fraktionschef Friedrich Merz widmete sich in seiner Rede besonders dem politischen Gegner von rechts. "Dieser Zustand ist unerträglich", sagte Merz über die Tatsache, dass die AfD inzwischen in allen Länderparlamenten vertreten und im Bundestag die größte Oppositionspartei ist. In Bezug auf Leistungsträger in der Gesellschaft kündigte Merz eine "Agenda für die Fleißigen" an. Seine Partei forderte er auf, "eine gesunde Streitkultur" zu entwickeln. Zugleich kritisierte er, dass die Union beispielsweise beim Thema der inneren Sicherheit den Menschen keine ausreichenden Antworten gebe.