Kramp-Karrenbauer: GroKo stand wegen Maaßen vor dem Aus

Wie verhärtet die Fronten im Streit um die Zukunft von Hans-Georg Maaßen waren, lässt eine Rundmail von Kramp-Karrenbauer an die CDU-Mitglieder erahnen, aus der mehrere Medien zitieren. Wörtlich heißt es in dem Schreiben:

"Die SPD pochte auf die Entlassung von Herrn Maaßen. Der Bundesinnenminister bestand darauf, die Expertise von Herrn Maaßen weiter zu nutzen. Damit stand die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Regierung konkret im Raum - mit allen dahinterstehenden Konsequenzen bis hin zu Neuwahlen." Mail von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer an die Parteimitglieder

Gleichzeitig sei unbestritten, dass Maaßen über ausgewiesene Expertise in Sachen öffentlicher Sicherheit und Terrorabwehr verfüge, schreibt die Generalsekretärin weiter. Die gefundene Lösung - also quasi alternativlos?

SPD-Staatssekretär muss Maaßen Platz machen

Bundeskanzlerin Merkel hatte sich mit CSU-Chef Seehofer und der Vorsitzenden der SPD, Nahles, vorgestern darauf verständigt, dass Maaßen seinen Posten als Präsident des Verfassungsschutzes räumen muss - dafür aber zum Staatssekretär im Innenministerium befördert wird.

Weichen muss ihm Gunther Adler, der einzige SPD-Innen-Staatssekretär und Experte für Wohnen und Bauen. Das Bundeskabinett muss dem Wechsel noch zustimmen.

Kühnert will Versetzung stoppen

Und hier könnte die SPD noch umschwenken, wenn es nach Juso-Chef Kühnert geht: Beim Treffen des Parteivorstandes am Montag werde wohl auch darüber diskutiert, ob die SPD-Mitglieder im Bundeskabinett ihre Zustimmung zur Versetzung verweigern, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Es gehe ihm nicht aus Prinzip darum, die Regierung aufzukündigen, nur müsse man sich fragen, welche gesellschaftliche und politische Entwicklung man deckt, wenn man in der Koalition bleibt, betonte Kühnert.

"Jegliche Fachlichkeit wird geopfert, um irgendwie Herrn Maaßen im Innenministerium unterbringen zu können." Juso-Chef Kevin Kühnert

Harsche Kritik an der Personalentscheidung kam auch von der SPD-Basis und anderen führenden Parteigenossen wie dem stellvertretenden Vorsitzenden Stegner und Bayerns SPD-Chefin Kohnen. Sogar Nahles selbst hält die Versetzung Maaßens nach eigenen Worten für falsch: Sie empfinde dies als "schwer erträglich" und verstehe, dass die Leute verärgert seien, sagte die SPD-Chefin am Abend im ZDF. Sie bekräftigte aber erneut, dass sie keinen Bruch der Regierung und Neuwahlen in Kauf nehmen wollte.

CDU-Spitze versucht zu besänftigen - auch die SPD

Derartigem Unmut, der sich auch in der CDU regt, versucht Kramp-Karrenbauer jetzt mit ihrem Brief zuvorzukommen: Ihr sei bewusst, dass die Entscheidung der Koalitionsrunde Fragen hervorrufe - "wenn nicht sogar auch Unverständnis, Kopfschütteln und Ablehnung", schreibt sie. Aber es sei letztlich eine verantwortungsvolle Entscheidung gewesen.

Ähnlich äußert sich Kanzlerin Merkel: Es sei notwendig, "dass alle die Koalition tragenden Parteien auch Vertrauen haben in die Arbeit des Präsidenten des Verfassungsschutzes", sagte sie am Rande des EU-Gifpels in Salzburg. Und dieses Vertrauen sei in Teilen der Koalition nicht gegeben gewesen.

Die Arbeit von Staatssekretär Adlers schätze sie sehr, betonte Merkel weiter. Deshalb hätten sich alle Seiten auch darauf verständigt, dass dieser sehr schnell eine "angemessene Position" bekommen solle.