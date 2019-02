Ob Pirat, Prinzessin oder Clown - Karnevalskostüme können positive Effekte auf die Psyche haben. Das Kostümieren biete die Möglichkeit, "Facetten zu erproben, die in unserem Alltag zu kurz kommen", erklärte Psychologieprofessorin Katja Mierke von der Hochschule Fresenius in Köln am Freitag.

Im Karneval dürfen wir über die gesellschaftlichen Stränge schlagen

Während der Karnevalszeit sei es gesellschaftlich akzeptiert, aus der Reihe zu tanzen. Kostüme unterstützten dabei den Prozess der Enthemmung, wenn jemand in eine andere Persönlichkeit schlüpfe, vielleicht sogar unerkannt bleibe und damit persönliche Verantwortung reduziere. Damit eröffneten sich "neue Rollen- und Verhaltensspielräume sowie soziale Interaktionsmöglichkeiten".

Alltagskonventionen verbieten die anarchische Seite in uns

Im Karneval könne eine andere Seite der Persönlichkeit ausgelebt werden, die im Alltag vielleicht zu kurz komme. Als Beispiel nannte Mierke das Piratenkostüm. "Es repräsentiert unsere anarchische, wilde, freiheitsliebende Seite - ganz nach dem Motto: Ich nehme mir, was mir gefällt", sagte die Psychologin. Eine solche Seite schlummere in vielen Menschen, doch die Konventionen des Alltags erlaubten es oft nicht, diese Eigenschaften auszuleben. "Wir denken und bewegen uns dann auch anders als im Feenkleidchen oder im Anzug."

Kostüme wirken auf die Psyche – Mehr Raum für den Piraten im Alltag

Versuche hätten gezeigt, dass Kleidungsstücke wie etwa ein Arztkittel durchaus Auswirkungen auf das Innenleben hätten. Zudem könnten Menschen, die ihre Identität in vielen verschiedenen Rollen ausleben könnten und dafür ein positives Feedback erhielten, besser mit Rückschlägen umgehen. "Dem inneren Piraten sollte man also nicht nur in der Karnevalszeit, sondern auch im Alltag etwas Raum geben", empfahl Mierke.