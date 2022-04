Kosten für Geflüchtete: Einigung nach zähem Ringen

Seitdem Olaf Scholz Hausherr im Kanzleramt ist, gehören nicht enden wollende Ministerpräsidentenkonferenzen eigentlich der Vergangenheit an. Der SPD-Politiker ist kein Freund ausufernder Debatten – und auch diesmal sollte es eigentlich schnell gehen. Vor der neuerlichen Bund-Länder-Runde zur Unterbringung der Kriegsflüchtlinge machte Scholz deutlich, er wünsche sich keine "ewig lange Diskussion über die finanziellen Fragen", sondern eine rasche Einigung.

Scholz mit Impfpflicht-Niederlage im Gepäck

Doch es kam anders. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten saßen am Donnerstag schon einige Zeit per Videokonferenz zusammen, als Scholz gegen 16 Uhr dazustieß – eine Stunde später als geplant. Im Gepäck hatte der Kanzler eine Niederlage in einer nicht weniger bedeutenden Angelegenheit: Im Bundestag war der Entwurf für eine Corona-Impfpflicht gescheitert. Und damit ein Vorhaben, für das er monatelang geworben hatte. Der Kanzler dürfte also nicht gerade überschwänglich in die Beratungen mit den Ländern gegangen sein. Dass die Gesprächsatmosphäre bei dem Spitzentreffen seine Laune sogleich aufgehellt hat, darf bezweifelt werden.

Aufnahme von Kriegsflüchtlingen: zähes Ringen ums Geld

Schon im Laufe des Nachmittags mehrten sich die Anzeichen, dass sich die Verhandlungen bis in den späten Abend hinziehen würden. Einzel-Statements von Länderchefs wurden verschoben oder gestrichen. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder twitterte noch während der Gespräche, der Bund solle wieder mit den Ländern zusammenarbeiten. Und gegen 20 Uhr wurden die Verhandlungen unterbrochen, um allen eine Pause zu ermöglichen. Doch der Knoten wollte zunächst nicht platzen.

Arbeitsgruppe sollte gemeinsames Finanzierungskonzept entwickeln

Bei der vorangegangenen Bund-Länder-Runde hatten Bund und Länder noch einen in der Politik beliebten Trumpf gezogen – und eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Mit dem Auftrag, ein Finanzierungskonzept zu entwickeln, mit dem alle Beteiligten leben können. Doch offenbar waren noch viele offene Fragen geblieben, die nun auf Ebene der Länderchefinnen und -chefs geklärt werden mussten.

Übernahme von Kosten für Unterkunft umstritten

Ein wichtiger Streitpunkt war, wer für Unterbringung, Verpflegung und gegebenenfalls Betreuung der Geflüchteten aufkommt. Manche von ihnen sind ja Kinder, die einen Kitaplatz brauchen. Aus den Ländern kam die Forderung, der Bund möge die Unterkunftskosten vollständig tragen. An dieser Stelle waren im Beschlussvorschlag, der vor den Beratungen durchgesickert war, allerdings viele eckige Klammern zu finden. Ein Hinweis darauf, dass beide Seiten hier über Kreuz lagen.

Kompromiss: Bund gibt Ländern zwei Milliarden Euro

Nach gut siebenstündigen Verhandlungen trat dann aber ein gar nicht so übel gelaunter Kanzler vor die Kameras, um eine Einigung zu verkünden. Der Kompromiss sieht vor, dass der Bund den Ländern für dieses Jahr zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Davon sind laut Scholz 500 Millionen Euro für die Kommunen gedacht. Der Kanzler versprach, dass der Bund den Hauptteil der Kosten für die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge trägt.

Grundsicherung oder Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz?

Auch die Frage, welche Art von Leistung Geflüchtete aus der Ukraine erhalten, war umstritten. Aus manchen Ländern und von kommunalen Spitzenverbänden war der Vorstoß gekommen, die Menschen sollten staatliche Grundsicherung statt Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Und so kommt es jetzt auch: Die Kriegsflüchtlinge sollen ab Juni Grundsicherung erhalten. Träger dieser Leistung sind die Jobcenter, so dass die Menschen einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Ein Punkt, der vor allem Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey wichtig war. Die SPD-Politikerin sprach von einem "Quantensprung bei der Frage, ob Integration gelingen kann oder nicht".

War diese Ministerpräsidentenkonferenz also ein großer Wurf? Schwer zu sagen. Jedenfalls bleibt von dem Treffen einerseits die Erkenntnis, dass Diskussionen über die Aufteilung von Kosten im föderalen Gefüge zähflüssig wie Sirup sein können – auch in einer historischen Ausnahmesituation wie der jetzigen.

Andererseits haben sich Bund und Länder am Ende auch diesmal in der Sache zusammengerauft. Damit dürfte nun mehr Klarheit und Struktur in die Organisation der Flüchtlingshilfe kommen. Ein Schritt, der sechs Wochen nach Kriegsbeginn erfolgt – und damit sicher nicht zu früh.