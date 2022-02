Kostenfalle Hochzeit: "Ja" sagen muss nicht teuer sein

Eine Hochzeit feiert man für die Gäste, heißt es. Dieser eine Tag muss wie am Schnürchen laufen: Das Kleid sollte weiß, die Großmutter zu Tränen gerührt und der Sekt kühl und prickelnd sein. Für den Übergang von der Beziehung ins glückselige "Und wenn sie nicht gestorben sind" gibt es schließlich nur einen Versuch.

Viele Paare spüren den Druck. Laut einer Umfrage des Dating-Portals "Elite Partner" von 2018 finden 70 Prozent der Frauen und 58 Prozent der Männer die Vorstellung schrecklich, ihre Gäste könnten bei der Hochzeit keinen Spaß haben. Zum Vergleich: Eine "entfallene" Hochzeitsnacht würde nur 35 Prozent aller weiblichen und 40 Prozent aller männlichen Befragten stören.

Das gängige Budget liegt zwischen 2.000 und 15.000 Euro

Der Grußkarten-Hersteller "Kartenmacherei" hat 2021 rund 1.650 Deutsche zu den Kosten ihrer Hochzeit befragt. Für den einen Tag greifen viele Paare tief in die Tasche: Das gängige Budget liegt zwischen 2.000 und 15.000 Euro. Rund sechs Prozent der Paare lassen es sogar richtig krachen und geben mehr als 20.000 Euro aus.

Die meisten legen über Jahre Geld beiseite, einige nehmen Schulden auf. Wenn dann die letzte Feuerwerksrakete abgefeuert wurde und der letzte Verwandte sich torkelnd auf den Heimweg gemacht hat, bleibt ein erschöpftes Brautpaar zurück – und eine dicke Rechnung.

Die Gästeliste reduzieren. Und nochmal reduzieren.

Sparen lässt sich in erster Linie bei den Gästen, sagt Hochzeitsplanerin Carina Maikranz. Denn mit der Anzahl der Gäste hängen die Ausgaben für Getränke, Speisen, das Personal in der Gaststätte und manchmal sogar die Ausstattung zusammen. Maikranz empfiehlt die einfache Faustregel: Wenn das Paar im vergangenen halben Jahr keinen Kontakt zu einer Person hatte, muss sie nicht unbedingt zur Hochzeit eingeladen werden. Die Hochzeitsplanerin ermuntert ihre Kundinnen und Kunden zudem, nicht zu sehr auf die Wünsche und Erwartungen anderer zu achten. Einladungen nur "aus Anstand" bereichern eine Feier in den seltensten Fällen.

Auch der Knigge-Experte Clemens von Hoyos rät von falscher Höflichkeit ab: "Es ist der Tag des Brautpaares, mit dem sie in ein eigenständiges Leben starten wollen. Ideen von anderen sind willkommen, aber auf eine Umsetzung zu pochen halte ich für vermessen." Unbedingt eingeladen werden sollten hingegen Freunde oder Verwandte, ohne die sich das Paar die Feier gar nicht vorstellen kann. Maikranz fragt ihre Kundinnen und Kunden meist: "Mit wem werdet ihr besonders viel reden? Mit wem wollt ihr auf jeden Fall tanzen und Spaß haben?".

Talente der Freunde nutzen

Der Bruder der Braut spielt meisterhaft Saxophon, die Cousine hatte schon immer ein Händchen für Hochsteckfrisuren und der Großvater hat ein altes Cabrio in der Garage? Anstelle von teuren Geschenken kann sich ein Paar von seinen Freunden und Verwandten Unterstützung wünschen. Eine Feier, zu der jeder etwas beiträgt, kann eine Familie oder einen Freundeskreis näher zusammenschweißen.

Entscheidend dabei ist das Verhältnis zu den Gästen, sagt Knigge-Experte von Hoyos. Meist gibt es Freunde, die sich mit Hilfsangeboten regelrecht aufdrängen. Sie können eine wichtige Stütze sein und kennen oft den Geschmack des Brautpaars: Der Trauzeuge weiß die besseren Anekdoten zu erzählen als ein professioneller freier Redner, mit dem es ein kurzes Vorgespräch gab.

Ein Fehler wäre es allerdings, davon auszugehen, dass alle Freunde und Verwandten die Pläne für die Feier unterstützen wollen, warnt von Hoyos: "Es gibt enge Freunde, die beruflich oder auch familiär und mit Ehrenämtern sehr eingespannt sind. Hier kann eine zusätzliche Aufgabe als Belastung empfunden werden." Im Zweifelsfall muss dann doch DJ Spotify ran.

Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes, etwas Blaues

Allein für das Kleid geben Bräute in Deutschland im Schnitt zwischen 500 und 2.000 Euro aus, so eine Umfrage der "Kartenmacherei". Wer sparen will, kann sich in Hochzeits-Foren oder bei Verkaufs-Plattformen umsehen, dort verkaufen viele Frauen nach dem großen Tag ihre Kleider. Im Netz finden sich auch Anbieter, die Hochzeitskleider vermieten. Der alte viktorianische Brauch, wonach eine Braut etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes und etwas Blaues tragen soll, lässt sich auf diese Weise zu Nutze machen.

Wer sich individuelle Hochzeitsringe wünscht, kann zum Beispiel alten Schmuck vom Goldschmied einschmelzen lassen. Laut Hochzeits-Planerin Maikranz lässt sich beim Outfit und den Accessoires viel Geld sparen, allerdings erlebt sie es nur selten, dass Bräute ein Kleid ausleihen: "Die meisten wollen dann doch ihr eigenes, perfektes Hochzeitskleid."

Dann feiern, wenn die anderen es nicht tun

Die Hochzeitssaison dauert von Mai bis Oktober. Herbst- und Sommer-Hochzeiten liegen besonders im Trend: Im Jahr 2020 war der beliebteste Hochzeitstag in Bayern laut Angaben des Landesamts für Statistik in Fürth der 10. Oktober. Auf Rang zwei lagen der 8. August und der 20. Juni. Auch der Valentinstag und Tage mit Schnapszahlen im Datum sind bei Paaren hoch im Kurs. Gaststätten und Veranstaltungsräume sind dann lange im Voraus ausgebucht.

Wer zu einem unüblichen Zeitpunkt oder an einem unüblichen Wochentag heiratet - etwa an einem Sonntag im Winter - kann bei manchen Locations auf ein Schnäppchen hoffen, sagt Hochzeits-Planerin Maikranz. Auch beim Veranstaltungsort empfiehlt sich Kreativität: Einige Klöster vermieten größere Räume für Hochzeitsfeiern, auch Gemeinden oder Vereine bieten Säle oft günstig an. Bei schönem Wetter kann man ein Zelt auf die Wiese oder in den Garten stellen. Oder wie wäre es mit einer Feier auf einem Hausboot oder einer Hütte in den Bergen?

Das "H-Wort" vermeiden

Wer sich in Online-Foren rund ums Heiraten umsieht, begegnet immer wieder demselben Vorwurf: Dienstleister verlangen mehr, wenn es explizit um Hochzeiten geht. Tatsächlich sind Blumensträuße für Geburtstage bei den meisten Floristen billiger als Hochzeitssträuße. Das dürfte jedoch vor allem an der Art der Blumen und der Form des Straußes liegen: Für Hochzeiten fertigen viele Floristen Wasserfallsträuße oder Blumenzepter an. Wer keinen Wert auf eine bestimmte Form oder Farbe des Straußes legt, macht zweifellos auch mit einem Geburtstagsstrauß eine gute Figur.

Sparen lässt sich auch mit einem Strauß, in dem mehr Blattwerk enthalten ist - und mit regionalen und saisonalen Blumen. Ähnlich verhält es sich mit der Torte: Die mehrstöckige Sahnetorte vom Konditor ist im Zweifel genauso schnell aufgegessen wie eine Obsttorte. Außerdem: Wer sagt, dass es eine Torte sein muss? Cupcakes oder Muffins machen sich auf dem Buffet genauso gut. Oder vielleicht kommt einfach ein Food-Truck zur Versorgung der Gäste vorbei.

Danke sagen

In einem Punkt sollte das Brautpaar laut Knigge-Experte von Hoyos nicht zu sehr aufs Geld achten: "Keinesfalls sollten die Brautleute auf ein Dankeschön verzichten". Die Gäste investieren schließlich Zeit, Geld und Gedanken, um an der Hochzeit teilnehmen zu können. "Ein Danke ist also Pflicht".