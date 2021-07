Korruptionsprozess: Ex-FPÖ-Chef Strache vor Gericht

Zwei Jahre nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos muss sich Österreichs ehemaliger Vizekanzler Heinz-Christian Strache in einem Korruptionsprozess verantworten. Vor dem Wiener Landgericht geht es um die Frage, ob der 52-Jährige einem befreundeten Betreiber einer Privatklinik zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen hat.

Chats dokumentieren vertrautes Verhältnis

Das sollen unter anderem zahlreiche Chats zeigen, die auf Straches Handy gefunden wurden. Darin fragt Strache den Klinikbesitzer Walter G. zum Beispiel, welches Gesetz für eine faire Behandlung wichtig wäre. Strache bestreitet alle Vorwürfe im Boulevardsender oe24:

"Ich weiß, dass ich in meinem Leben immer aus Überzeugung gehandelt habe. Ich weiß, dass ich in meinem Leben niemals korrupt war. Ich weiß mich in meinem Leben niemals bestechen habe lassen und ich bin sehr zuversichtlich, dass bei dem Verfahren in einer sachlichen Art und Weise, die falschen Vorwürfe aufgeklärt werden." Heinz-Christian Strache, Ex-Vizekanzler Österreichs

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht das in der Anklage anders. Strache soll sich im Nationalrat für eine Gesetzesänderung eingesetzt haben, die Klinikbesitzer Walter G. nutzte. Dieser revanchierte sich laut Anklage. Er soll Strache samt Ehefrau Philippa in sein Wochenendhaus auf Korfu eingeladen haben – samt An- und Abreise im Privatjet. Zudem spendete Walter G. der FPÖ 10.000 Euro. Er sitzt wegen des Vorwurfs der Bestechung deswegen ebenfalls auf der Anklagebank.

Österreichs Regierung käuflich?

G.s Privatklinik wurde nach der Gesetzesänderung in den sogenannten "Finanzierungsfond für Privatkrankenanstalten" aufgenommen. Ein begehrter Topf, der 2018 dann tatsächlich um 15 Millionen Euro auf insgesamt rund 145 Millionen Euro aufgestockt wurde. Nach Einschätzung des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger konnte die auf Schönheitsoperationen spezialisierte Privatklinik mit etwa 20 Betten mit rund einer Million Euro aus dem Fonds rechnen.

Wie und mit wem Privatkliniken abrechnen, war im vergangenen Oktober auch vor dem sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss des österreichischen Nationalrats ein Thema. Dieser untersucht eine mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung von Sebastian Kurz. Fraktionsführer der Sozialdemokraten im U-Ausschuss ist Jan Krainer. Er sieht nicht nur Ex-FPÖ Chef Strache, sondern auch die ÖVP von Parteichef Kurz als Teil eines Systems – von dem einige profitieren würden und andere nicht.

G. in Untersuchungsausschuss gesprächig

Im Ibiza-Untersuchungsausschuss hatte der Eigentümer der Privatklinik im Oktober 2020 seine Sicht der Dinge geschildert. So sei ihm der Zugang zum Gesundheitssystem verweigert worden. Er habe sich daraufhin an einen Lobbyisten aus dem Umfeld der ÖVP gewandt und habe ihm mehrere zehntausend Euro bezahlt, aber ohne Erfolg. Mit Strache habe er 2016 vier Tage gemeinsam Urlaub in seinem Haus auf Korfu gemacht. Den Flug habe der Politiker selbst bezahlt. Strache kenne er bereits seit vielen Jahren. Er sei der einzige gewesen, der ihn ernst genommen habe.

Strache drohen bis zu fünf Jahre Haft

Der Prozess gegen Strache ist ein weiterer Ausdruck seines tiefen Falls. Mitte 2019 musste er wegen der Ibiza-Affäre als Vizekanzler und FPÖ-Parteichef zurücktreten und das heimlich gefilmte Video auf der Insel Ibiza sorgte für das Ende der türkis-blauen Regierung von Sebastian Kurz.

Im Bestechungsprozess soll Strache am ersten Verhandlungstag zu Wort kommen. Insgesamt sind vorerst vier Verhandlungstage angesetzt. Sollte er am Ende rechtskräftig verurteilt werden, drohen ihm bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe.