Zielscheibe Kommunalpolitik: Wird Korruption unterschätzt?

Regensburg im Herbst 2021: Nebel hängt über der Donau, Menschen eilen über die Steinerne Brücke, eines der Wahrzeichen der Stadt. Es wirkt, als würde alles seinen gewohnten Gang gehen. Die Korruptionsaffäre, die vor fünf Jahren die Regensburger Stadtgesellschaft erschüttert hat, scheint kein Thema mehr zu sein. Dabei stehen jetzt im Herbst noch zwei Verhandlungen in dieser Sache an: Sowohl der Bundesgerichtshof (BGH), als auch das Regensburger Landgericht befassen sich mit Aspekten der Korruptionsaffäre rund um Parteispenden aus der Baubranche.

BKA: Hauptziel öffentliche Verwaltung

Der aktuelle Lagebericht des Bundeskriminalamtes (BKA) legt unterdessen nahe, dass Regensburg kein Einzelfall ist: Demnach haben die Korruptionsstraften im vergangenen Jahr wieder zugenommen. 1.900 Fälle von Bestechung wurden 2020 gemeldet – der höchste Stand seit fünf Jahren. Parallel dazu sind auch die Fälle von Bestechlichkeit um fast 50 Prozent angestiegen. Hauptziel war laut BKA die öffentliche Verwaltung.

Die mutmaßlichen Taten werden nach Expertenansicht sowohl von einfachen Sachbearbeitern als auch von gewählten Amtsträgern begangen. Doch laut Rechtspflegestatistik führt letztlich nur ein Bruchteil der Ermittlungen zu Gerichtsverfahren – oder mündet gar in einem Urteil.

Hürden für Ermittler

Die Strafverfolgung ist schwierig, das bestätigen auch Ermittler. Etwa die Münchner Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl. Sie leitet die Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen bei der Staatsanwaltschaft München I.

"Idealerweise gibt einer ein Geständnis ab. Das erleichtert die Aufklärung. Ansonsten müssen wir mit Zahlungsflüssen, mit Papieren, mit Daten und E-Mails versuchen nachzuweisen, was tatsächlich gelaufen ist. Und das ist auch eine der Schwierigkeiten: Die großen Datenmengen, die wir beispielsweise bei Durchsuchungen mitnehmen, haben sich vervielfacht. Und wir müssen jetzt sozusagen die Nadel im Heuhaufen suchen bei der Auswertung. Das dauert schon ziemlich lange." Oberstaasanwältin Hildegard Bäumler-Hösl

Kritik: Verfahren dauern zu lange

Geht es nach dem Verein Transparency International, der sich selbst als Vorkämpfer gegen Korruption in Deutschland versteht, so dauern diese Verfahren teils zu lange. Ulrike Löhr von Transpareny International kritisiert, dass die Taten bei einer Urteilsverkündung oft schon so lange zurücklägen, dass sich in der Öffentlichkeit kaum mehr jemand darin erinnere. Im BR-Interview zeigte sich Löhr zudem erstaunt über milde Urteile.

Der Regensburger Fall ist dabei für Löhr in seiner Dimension zwar einzigartig, reiht sich aber ein in eine lange Liste: Etwa wurde in Halle Anfang des Jahres der Oberbürgermeister wegen des Verdachts der Untreue suspendiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. In Ingolstadt wurde der ehemalige Oberbürgermeister 2019 verurteilt, wegen Bestechlichkeit. Köln galt indes lange als Musterfall für Korruption. Und in Wiesbaden hat der ehemalige Oberbürgermeister einen Strafbefehl akzeptiert.

BGH ist am Zug

In Regensburg ist die Korruptionsaffäre unterdessen noch immer nicht gänzlich aufgearbeitet: Im Herbst beschäftigen sich nochmals zwei Gerichte mit ihr. In Leipzig hat der BGH über die Revision im Verfahren gegen den ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt, Joachim Wolbergs, zu entscheiden.

Der ehemalige SPD-Politiker war im Juli 2019 in einem ersten Verfahren vor dem Regensburger Landgericht wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen schuldig gesprochen worden. Es ging um illegale Wahlkampfspenden aus der Baubranche in einer Gesamthöhe von 150.000 Euro. Das Gericht verhängte aber keine Strafe gegen Wolbergs. Der damalige OB sei bei der Annahme der Spenden einem Irrtum erlegen, so das Gericht.

Im vergangenen Jahr wurde Wolbergs auch in einem weiteren Korruptionsverfahren verurteilt. Auch hier ging es um mutmaßlich illegale Parteispenden – allerdings aus anderer Quelle. Auch über dieses Verfahren wird der BGH entscheiden müssen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Äußern wollte sich Wolbergs im Zusammenhang mit den Revisionsverfahren nicht.

CSU-Landtagsabgeordneter vor Gericht

Nahezu zeitgleich zum ersten Revisionsverfahren am BGH findet in Regensburg selbst der voraussichtlich letzte Prozess im Zusammenhang mit der Regensburger Korruptionsaffäre statt:

Der CSU-Landtagsabgeordnete Franz Rieger muss sich vor Gericht verantworten. Rieger ist selbst Jurist. Angeklagt ist er unter anderem wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung und wegen Erpressung.

Wie Ex-Oberbürgermeister Wolbergs soll auch Rieger gestückelte Spenden von Bauträgern angenommen haben. Rieger soll sie sogar erpresst haben, wie eine Aussage eines bereits verurteilten Bauträgers nahelegt. Auf BR-Anfrage hin wollte sich der CSU-Landtagsabgeordnete nicht zu dem Verfahren äußern. Öffentlich beteuerte er bislang seine Unschuld und wies die Vorwürfe zurück.

Richter im Falle des Landtagsabgeordneten befangen

Bis die Ermittlungen gegen Rieger öffentlich wurden, fiel er vor allem als scharfer Kritiker des damals noch amtierenden Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs auf.

Gedauert hat es indes lang, bis es zum Prozess gegen den CSU-Landtagsabgeordneten kam: Bereits seit Dezember 2019 liegt die Anklage vor. Doch weil sich lange kein Richter am Regensburger Landgericht fand, der nicht befangen war, verzögerte sich der Prozessbeginn.