Kopf-an-Kopf-Rennen bei Präsidentschaftswahl in Polen

Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich wie erwartet ein enges Rennen ab. Der Kandidat der pro-europäischen Regierung (KO), der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski, kommt nach ersten Prognosen des Instituts Ipsos für die Sender TVN, TVP und Polsat vom Sonntagabend auf 50,3 Prozent der Stimmen, der von der nationalistischen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) unterstützte Karol Nawrocki auf 49,7 Prozent.

Die Wahlkommission hat im Vorfeld erklärt, sie hoffe, dass die endgültigen Ergebnisse am Montagmorgen oder am frühen Montagnachmittag bekannt gegeben werden können.

Welchen Kurs schlägt Polen ein?

Der Ausgang der Wahl wird nach Einschätzung von Beobachtern mit darüber entscheiden, ob Polen seinen Platz in der Europäischen Union festigen wird oder sich eher einem Nationalismus im Stil von US-Präsident Donald Trump zuwendet. In Polen ist der Präsident Oberbefehlshaber der Streitkräfte und kann auch Gesetze per Veto blockieren.

Im ersten Wahlgang Mitte Mai hatte keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit von mindestens 50 Prozent erreicht. Hinzu kommt, dass die in der ersten Runde ausgeschiedenen Kandidaten teils große Stimmanteile für sich verbucht hatten; so kam der rechtsextreme Unternehmer und Multimillionär Slawomir Mentzen, der sich strikt gegen Abtreibungen und Migranten wendet, auf 14,8 Prozent. Für die Stichwahl galt als entscheidend, welcher Kandidat seine Wähler am besten mobilisieren und Wähler der ausgeschiedenen Kandidaten auf seine Seite ziehen konnte.

Liberaler Trzaskowski gegen rechtskonservativen Nawrocki

Trzaskowski, ein ehemaliger Minister und EU-Abgeordneter, gehört wie Tusk der liberalkonservativen Bürgerplattform an. Der überzeugte Europäer will das Abtreibungsverbot in dem katholischen Land lockern und setzt sich für die Rechte sexueller Minderheiten ein. "Ich werde ein Präsident sein, der verbindet und bereit ist, mit allen zu reden", versprach Trzaskowski kürzlich.

Der 42-jährige Nawrocki ist ein politischer Neuling, der gegen ukrainische Flüchtlinge und Migranten sowie eine Euro-Einführung zu Felde zieht. Den etwa eine Million ukrainischen Flüchtlingen in seinem Land wirft er vor, sich an Polen zu bereichern. Auch einen Nato-Beitritt der Ukraine lehnt der Bewunderer von US-Präsident Trump ab. Bisher ist die Regierung in Warschau einer der engsten Verbündeten Kiews.

Der Präsident hat in Polen mehr Befugnisse als der Bundespräsident in Deutschland: Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, bestimmt die Außenpolitik mit und hat das Recht, Gesetze einzubringen oder sein Veto gegen sie einzulegen.