Nach großem Energie-Treffen: Warum Scholz zuversichtlich ist

Der DGB-Vorsitzende in Bayern, Bernhard Stiedl, bewertet die Konzertierte Aktion positiv. Es sei ein schönes Signal, wenn alle wichtigen gesellschaftlichen Gruppen miteinander überlegten, wie die Schwierigkeiten gemeinsam angegangen werden könnten. Gleichzeitig haben in Bayern die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie begonnen. Acht Prozent mehr Lohn fordert die Gewerkschaft. Stiedl nennt das im BR24-Interview angemessen.

Um sicherzustellen, dass Unternehmen durch überzogene Lohnkosten nicht in den Ruin getrieben werden, gebe es in den Tarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie Vereinbarungen, dass für Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten Ergänzungstarifverträge vereinbart werden können. "Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir angemessen reagieren und werden das auch in den aktuellen Tarifrunden beweisen", so Stiedl.

Stiedl: Lohn-Preis-Spirale gibt es nicht

Spekulationen am Energiemarkt, abgerissene Lieferketten: Das sind laut bayerischem DGB-Chef Stiedl die Ursachen für die seit Mai diesen Jahres extrem steigende Inflation. Den Vorwurf, dass hohe Lohnforderungen die Inflation weiter anheizen, weist er zurück. "Die Lohn-Preis-Spirale gibt es in der Realität nicht. Wir haben eine Profit-Preis-Spirale." Heißt, weil die Profite stiegen, stiegen auch die Preise, so Stiedl. Der Gewerkschafter nennt es in der jetzigen Situation mehr als gerecht, dass die Beschäftigten ihren Anteil an den Gewinnen fordern.