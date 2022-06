Konzert zu Ehren der Queen - Elizabeth trinkt Tee mit Paddington

Am Sonntag gehen in London die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen mit einer Art Straßenkarneval rund um den Buckingham Palast zu Ende. Als vorläufiger Höhepunkt der viertägigen Feiern wird vielen das Konzert unter dem Motto "Party at the Palace" in Erinnerung bleiben, das gestern Zehntausende vor dem Buckingham Palast und an der Mall verfolgten.

Queen mit Sinn für Humor – Tee und Sandwich mit Paddington-Bär

Dass die Queen Sinn für Humor hat, das wusste man spätestens, seit sie bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 mit Daniel Craig alias James Bond – vermeintlich – mit dem Fallschirm über dem Stadion absprang. Gestern traf sie wieder einen prominenten Briten – diesmal zum Tee: Die Jubiläumsparty am Palast wurde mit einem kurzen Film eröffnet, in dem die Queen "Paddington Bear" zum Tee empfängt.

Und mit Paddingtons Hilfe, der wie üblich ein Orangenmarmeladen-Sandwich aus dem Hut zaubert, erfahren wir auch, was die Queen in ihrer schwarzen Handtasche immer dabei hat – für Notfälle: "Perhaps you would like a marmelade sandwich - I always keep one für emergencies", erklärt Paddington. Die Antwort der Queen: "So do I. I keep mine in here."

[Paddington: "Möchten Sie ein Marmeladen-Sandwich? Ich habe immer eines für Notfälle dabei." Antwort der Queen: "Ich auch. Ich habe meines hier drin."]