Konzept für mehr Sicherheit auf Bahnsteigen verzögert sich

Im vergangenen Sommer werden ein Junge und seine Mutter am Frankfurter Hauptbahnhof vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Die Mutter überlebt, der Junge stirbt noch im Gleisbett. Am Vormittag beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter, einen offenbar geistig verwirrten Mann aus Eritrea, vor dem Frankfurter Landgericht. Bundesregierung und Bahn versprachen nach der Tat, die Sicherheit auf Bahnsteigen zu verbessern. Dazu sollte eine Arbeitsgruppe aus Bundesregierung, Bahn und Bundespolizei testen, was wirklich funktioniert.

Bundesinnenministerium: Die Verzögerung ist Corona-bedingt

Eigentlich sollte das neue Sicherheitskonzept schon stehen. Doch dann kam Corona und die Fahrgäste der Bahn blieben aus. Tests unter realen Bedingungen waren nach Angaben des Bundesinnenministeriums nicht möglich, alles verzögerte sich. Also beginnen einige Tests erst jetzt. Getestet wird zum Beispiel das Szenario, dass nur der auf den Bahnsteig darf, der ein Bahnticket mit sich führt. In Frankreich, Belgien und in Großbritannien gibt es solche Zugangsbeschränkungen mit Hilfe von Drehkreuzen. In Deutschland sind sie umstritten. Der Fahrgastverband Pro Bahn warnt davor. Es könnten Staus und sogar eine Massenpanik entstehen bei zu viel Andrang auf die Kreuze. Wenn jemand zur Gefahr für andere wird, der ein Ticket habe, sei die Maßnahme außerdem sinnlos, sagt Karl-Peter Naumann von Pro Bahn.

Absperrgitter am Bahnsteig: sicherer, aber teurer

Geprüft wird eine weitere Möglichkeit: Absperrgitter vor den Bahngleisen. Nur dort, wo die Türen des Zuges sind, gibt es Aussparungen. Getestet wird das demnächst erst einmal mit mobilen Absperrgittern auf einigen Großstadtbahnhöfen wie Frankfurt, Hamburg und Köln. Zuständig für die Tests ist die Bundespolizei. Das Problem: der Zug muss punktgenau anhalten. Und festinstallierte Gitter sind ausgesprochen teuer.

Warnschraffierungen könnten helfen

Die günstigste Variante gegen Unfälle, wird bereits in Frankfurt angewendet. Eine auffällige schwarz-weiße Schraffur am Bahnsteigboden, die Wartenden anzeigt, dass sie möglicherweise zu nah an der Bahnsteigkante stehen. Die weißen Steine mit den Erhöhungen, die es bereits fast flächendeckend auf Bahnhöfen gibt, sind Leitsysteme für Blinde. Mehr Aufmerksamkeit auf die Bahnsteigkante zu lenken hält Karl-Peter Naumann von Pro Bahn für sinnvoll. Mehr Abstand zur Bahnsteigkante erhöhe die Chance, auch bei einem Stoß nicht direkt im Gleis zu landen.

Videoüberwachung zur Abschreckung

Fest eingeplant ist auch mehr Videoüberwachung von Bahnsteigen. Am Frankfurter Hauptbahnhof wurde die bisherige Videotechnik modernisiert und an den Bahnsteigen weiter aufgestockt. Bis 2024 soll es verbesserte Videoüberwachung auf fast allen großen Bahnhöfen geben. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums geht es dabei auch um Abschreckung. Potenzielle Täter sollen sich beobachtet fühlen. Zudem könnten Sicherheitskräfte schneller eingreifen, wenn sich zum Beispiel eine Schlägerei auf dem Bahnsteig anbahnt. Wann die Tests abgeschlossen sind, können weder Bahn noch Ministerium beantworten. Das Bundesinnenministerium will die Ergebnisse aber noch in diesem Jahr vorlegen.