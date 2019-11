Kontroverse Debatte über allgemeine Dienstpflicht

Die CDU-Vorsitzende hatte die Debatte über die Einführung einer Dienstpflicht für Schulabgänger bereits im vergangenen Sommer angestoßen. Das große Interesse an dem Werkstattgespräch zeige, dass das Thema "die Menschen weit über die Parteigrenzen hinweg berührt". Dabei sei offensichtlich Konsens, dass eine mögliche Dienstpflicht sowohl für Männer als auch für Frauen gelten sollte.

CDU lotet rechtliche Grundlagen aus

Kramp-Karrenbauers Vorstellung zielt darauf ab, dass Männer und Frauen einen solchen Dienst bei der Bundeswehr, aber auch in der Pflege, bei der Feuerwehr oder beim Technischen Hilfswerk absolvieren sollen. Dabei ließ sie bisher offen, ob der Dienst an der Allgemeinheit tatsächlich verpflichtend sein soll, oder ob er freiwillig bleiben soll - allerdings versehen mit Anreizen. Im Rahmen des Werkstattgesprächs will die CDU jedoch bereits konkret über rechtliche Grundlagen, Kosten sowie bereits existierende Freiwilligenangebote beraten.

Gibt es noch einen Kitt für die Gesellschaft?

An die Teilnehmer der Werkstätten richtete Kramp-Karrenbauer unter anderem den Wunsch, auch über die Frage nachzudenken, ob eine Dienstpflicht oder verbesserte Freiwilligenangebote auch der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund dienen könnten. Es gehe darum, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Bindung des Bürgers an den Staat zu stärken.

"Was hält unsere Gesellschaft eigentlich zusammen? Gibt es überhaupt noch einen Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält?" Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende

Der Fraktionschef findet den Gedanken "schön"

Unionfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) nannte eine Dienstpflicht einen "schönen Gedanken". Eine Umsetzung sei aber "nicht ganz einfach", sagte Brinkhaus den Sendern RTL/n-tv. So müsse geprüft werden, ob das Grundgesetz für eine Einführung einer solchen Dienstpflicht geändert werden müsse.

FDP sieht "unverhältnismäßigen Eingriff in Freiheit"

Die FDP lehnte eine allgemeine Dienstpflicht entschieden ab. Eine solche sei "nicht mit dem Grundgesetz vereinbar", erklärte Fraktionsvize Stephan Thomae. "Statt unverhältnismäßig in die Freiheit junger Menschen einzugreifen, sollte die Union bessere Anreize für den Bundesfreiwilligendienst auf den Weg bringen", forderte er. Nicht der Bürger diene dem Staat, sondern der Staat dem Bürger.

"Zwangsdienste sind verboten", sagt die Linke

Auch die Linksfraktion wandte sich gegen einen verpflichtenden Dienst. "Zwangsdienste sind nach europäischem Recht verboten", erklärte Parlamentsgeschäftsführer Jan Korte. Er forderte die Union auf, in der Regierung dafür zu sorgen, "dass die bestehenden freiwilligen Dienste ausgebaut und attraktiver für junge Menschen werden". Die Antwort auf den Mangel an Pflegekräften könne "nicht in der Einführung eines neuen Niedriglohnsektors und der schrittweisen Rückkehr zur Wehrpflicht bestehen".

Auch die Johanniter setzen auf Freiwilligkeit

Die Johanniter-Unfall-Hilfe sprach sich ebenfalls dafür aus, das freiwillige Engagement zu stärken anstatt eine Dienstpflicht einzuführen. Junge Menschen sollten sich aus eigenem Antrieb für ein soziales Engagement entscheiden, erklärte der Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe, Frank-Jürgen Weise. "Wirklichen Wert hat so ein Dienst nur auf freiwilliger Basis."

2011 war in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht und damit auch der Zivildienst ausgesetzt worden. Im selben Jahr wurde der Bundesfreiwilligendienst eingeführt. Durchschnittlich sind hierfür rund 40.000 Menschen pro Jahr im Einsatz.