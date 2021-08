"Kontraste"-Moderator: Journalist Jürgen Engert gestorben

Der bekannte Journalist Jürgen Engert ist tot. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) berichtet, starb Engert am Sonntag im Alter von 85 Jahren. Von 1987 bis 1998 war der in Dresden geborene Journalist Chefredakteur des Sender Freies Berlin (SFB-Fernsehen). Von 1998 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2001 war er Gründungsdirektor des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Unter ihm avancierte das Studio zu einer Instanz der politischen Berichterstattung in der Hauptstadt.

Das Gesicht des Polit-Magazins "Kontraste"

In den Jahren 1984 bis 1998 moderierte er außerdem das Polit-Magazin "Kontraste" in der ARD und wurde dabei einem breiten Publikum bekannt. 17 Jahre lang arbeitete der Journalist insgesamt für die ARD. Vor allem die kritische Berichterstattung über Ost-West-Politik gehörte zu seinen Steckenpferden.

rbb-Intendantin Schlesinger würdigt Engert

rbb-Intendantin Patricia Schlesinger würdigte die bedeutende Arbeit des Verstorbenen: "Jürgen Engert gehörte zu den prägenden Fernsehjournalisten der Bundesrepublik", so die Intendantin. "Seine Arbeit bei "Kontraste" und vor allem seine Beiträge rund um den Mauerfall und zur Wiedervereinigung Deutschlands sind im Gedächtnis des Landes verankert. Seine journalistische Arbeit ging Hand in Hand mit seinem redaktionellen Gestaltungswillen und seinen Fähigkeiten als Teamspieler. Von seiner Arbeit etwa im ARD-Hauptstadtstudio profitieren wir bis heute. Wir sind sehr traurig, dass er gegangen ist, unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Frau und seiner Familie."

Schlesinger lobte auch Engerts journalistisches Ethos: "Jürgen Engert nahm sich selbst nie wichtiger als die Themen, über die er berichtete. Sein kritisches Bewusstsein und seine klaren Analysen war uns oft Vorbild und bleiben uns Ansporn."

Karriereanfang bei der Zeitung

Doch Engert machte sich nicht nur in Hörfunk und Fernsehen einen Namen: Von 1974 bis 1980 war er Chefredakteur bei der Zeitung "Der Abend" in Berlin. Hier hatte er zunächst mit einem Volontariat seine Laufbahn begonnen und zehn Jahre lang als politischer Redakteur gearbeitet. Er schrieb außerdem das Drehbuch zum Film "Einmal Ku'damm und zurück" und das Buch "Mein Gott Berlin".

Ost-West-Biografie: Philosophiestudium und Politjournalismus

1974 wurde Engert mit dem renommierten Theodor-Wolff-Preis und 2002 mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet. Weil ihm in seiner Jugend in Dresden ein Studienplatz in der DDR verweigert wurde, ging Engert als junger Mann zum Studium nach München. An der Ludwig-Maximilians-Universität und später an der Freien Universität in West-Berlin studierte Engert Geschichte, Germanistik und Philosophie.