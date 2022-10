Konsumlaune im Keller - "Pessimismus greift um sich"

Die deutschen Einzelhändler haben im August unter der Kaufzurückhaltung der Menschen gelitten. Wegen der hohen Inflation wurde besonders bei Lebensmitteln gespart. Der Umsatz im Einzelhandel wuchs zwar minimal um 0,1 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Inflationsbereinigt (real) schrumpfte er aber um 1,3 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten hier nur einen Rückgang von 1,1 Prozent erwartet.

Menschen geben weniger Geld für Lebensmittel aus

Bei Lebensmitteln verbuchte der Einzelhandel einen realen Umsatzrückgang von 1,7 Prozent zum Vormonat und sogar von 3,1 Prozent zum Vorjahresmonat. "Damit lag der Einzelhandel mit Lebensmitteln auf dem niedrigsten Umsatzniveau seit Januar 2017", so die Statistiker.

"Die Verbraucher schnallen den Gürtel enger." Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank

Ende des Tankrabatts sorgt für Rekorde

Die realen Umsätze der Tankstellen stiegen dagegen 14,0 Prozent zum Vormonat und damit so stark wie noch nie seit Beginn der Statistik 1994. "Möglicherweise haben die Konsumenten den letzten Monat des Tankrabatts genutzt, um ihre Vorräte noch einmal aufzufüllen", hieß es dazu.

Inflation trübt Aussichten

Die Aussichten für die Branche sind wegen der starken Inflation getrübt. "Hohe Preise für Energie und Alltagsgüter sowie steigende Zinsen werden den Konsum weiter belasten", sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Alexander Krüger. "Beim Blick in ihr Portemonnaie werden viele Verbraucher weiter auf die Ausgabenbremse treten." Dass staatliche Entlastungen eine Stimmungswende herbeiführen werden, sei nicht zu erwarten.

Bei den deutschen Kleinstunternehmen und bei Soloselbstständigen hat sich im September die Stimmung wegen der Energiekrise deutlich verschlechtert. Das Barometer für das Geschäftsklima sank auf das Rekordtief von minus 20,9 Punkten, nach minus 12,8 im August, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. "Die Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen können sich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht entziehen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Der Pessimismus greift um sich." Die Erwartungen für die kommenden Monate fielen auf ein Rekordtief.

Unsicherheit erfasst Unternehmen aller Größenklassen

Die Dienstleister seien noch am wenigsten pessimistisch, so die Ifo-Forscherinnen und -Forscher. Dennoch: "Die Unsicherheit erfasst Unternehmen aller Größenklassen gleichermaßen", sagte Wohlrabe. Etwa jeder zweite Unternehmer plane, die Preise in den kommenden drei Monaten zu erhöhen.

Deutsche Importpreise steigen so stark wie seit 1974 nicht mehr

Die deutschen Importe haben sich im August angesichts der Gasknappheit so stark verteuert wie seit 48 Jahren nicht mehr. Die Einfuhrpreise erhöhten sich um 32,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das war der höchste Anstieg seit März 1974 mit 35,0 Prozent. Das kommt überraschend: Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Anstieg von 29,9 Prozent gerechnet, nachdem die Importpreise im Juli noch um 28,9 Prozent gestiegen waren.

Preistreiber Nummer eins blieb angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine die Energie: Deren Einfuhren verteuerten sich im August um 162,4 Prozent. "Der hohe Anstieg im Vorjahresvergleich ist weiterhin vor allem durch die starken Preissteigerungen bei importiertem Erdgas begründet", erklärten die Statistiker. Diese Preise lagen viermal so hoch wie im August 2021. Allein im Vergleich zum Vormonat Juli stiegen sie um 48,2 Prozent. Elektrischer Strom kostete an den Börsen sogar 464,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Rezession als Folge des Ukraine-Krieges

Die hohen Energiepreise treiben Deutschland nach Einschätzung der Bundesregierung und Wirtschaftsinstituten in eine Rezession. In der Herbstprojektion der wirtschaftlichen Eckdaten gehe die Bundesregierung für 2023 nach vorläufigen Zahlen von einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,4 Prozent aus, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters. Für das laufende Jahr werde die Wachstumserwartung voraussichtlich zurückgenommen auf 1,4 Prozent. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellt die Herbstprojektion am kommenden Mittwoch, den 12. Oktober vor.

Wenige Wochen vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts ist die Konsumlaune der Deutschen schlecht wie nie. Das monatlich per Umfrage unter 1.600 Verbrauchern ermittelte Barometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sank im Oktober den dritten Monat in Folge und erreichte mit 84,14 Punkten ein Allzeittief.

(Mit Material der Nachrichtenagentur Reuters)