Konservative Abgeordnete Spelman: Größere Chancen für Johnson

Nachfolger von Premierministerin Theresa May gesucht: Um 11 Uhr gibt die Konservative Partei in Großbritannien bekannt, wen die Mitglieder in dieser Rolle sehen wollen. Haushoher Favorit ist Umfragen zufolge Boris Johnson. Seinem Konkurrenten Jeremy Hunt werden hingegen kaum Chancen eingeräumt.

"Hunt - wie Frau May, nur in Hosen"

Jeremy Hunt komme mit seiner zurückhaltenderen Art vermutlich nicht so gut an, sagte Caroline Spelman in der radioWelt auf Bayern 2.

"Er ist ein netter Mann. Man sagt: Er ist wie Frau May, aber in Hosen. Da steckt viel Wahrheit drin: Ein Mann mit starken Prinzipien, als Außenminister war er höchst diplomatisch, aber die Mehrheit in der Partei will vielleicht mehr jemanden, der in der Generalwahl die besten Chancen hat zu gewinnen." Caroline Spelman

Gewinnt Boris Johnson, so hofft Caroline Spelman, dass es doch nicht zu einem "No Deal" mit der EU kommt.

"Es gibt eine große Gruppe unter den konservativen Abgeordneten, von der ich Teil bin: Wir wollen nicht aus der EU austreten ohne eine Vereinbarung. Es ist für uns sehr wichtig, weil die EU für uns der wichtigste Markt für unsere Produkte ist." Caroline Spelman

Mays Vereinbarung wieder auf dem Tisch?

Auf Boris Johnson werde viel Druck lasten, wenn er bei einem harten No-Deal-Kurs bleiben sollte, betonte Spelman.

"Es kann sein, weil eine signifikative Minderheit an Abgeordneten will, dass wir nicht aus der EU ohne Vereinbarung austreten, dass er letztendlich sagen muss, dass wir einen Deal brauchen. Es ist möglich, dass er die Vereinbarung, die Frau May bisher drei Mal vor unserem Parlament vorgebracht hat, wieder auf den Tisch bringt." Caroline Spelman