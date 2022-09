Konsequenz aus Burgrain-Unglück: Bahn sperrt Dutzende Strecken

Die Probleme der Deutschen Bahn mit Betonschwellen haben zu massiven Streckensperrungen im deutschen Schienennetz geführt. Einer Auflistung der Bahn-Tochter DB Netz zufolge bestehen derzeit an rund 165 Stellen im Schienenverkehr Einschränkungen bis hin zu Vollsperrungen: Dies geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel hervor, wie die Nachrichtenagentur AFP am Samstag meldete. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst berichtet.

Bahn: Mit Schwellen stimmt etwas nicht

Schwerpunktmäßig betroffen seien die Länder Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, schreibt das Ministerium. Schuld an den Einschränkungen seien jene Betonschwellen, die auch das Zugunglück bei Garmisch Anfang Juni mit fünf Toten und vielen Verletzten mit ausgelöst haben könnten. Weil die gleiche Charge des Herstellers in Deutschland vielerorts verbaut ist, mussten bis Ende August 200.000 Bauteile geprüft werden.

Die Bahn sieht inzwischen den Verdacht erhärtet, dass mit den Schwellen etwas nicht stimmt. "Erste vorläufige Erkenntnisse aus technischen Gutachten unabhängiger Prüfinstitute legen nun den Verdacht nahe, dass ein Herstellerfehler vorliegt", teilte der Konzern der "SZ" mit. "Die Schwellen weisen teilweise Unregelmäßigkeiten in der Materialbeschaffenheit auf."

Betroffene Stellen in Bayern

Die Schwellen würden insbesondere auf Rissbildungen untersucht. Aktuell gibt es in Folge der Untersuchungen laut Bahn an insgesamt 165 Stellen im Schienennetz Einschränkungen. 37 Stellen in Bayern sind laut der Bahn-Auflistung betroffen, die BR24 vorliegt.

Vier Stellen sind dort mit "Geschwindigkeit 0" angegeben, können also derzeit nicht befahren werden. Dabei handelt es sich um das Gleis 1 im Bahnhof Günzach, Gleis 2 in Eschenlohe sowie die Strecke Grafenaschau - Unterammergau in beiden Richtungen. Die anderen 33 Stellen sind sogenannte Langsamfahrstellen. Auf dem Streckenabschnitt München-Pasing - Gauting dürfen Züge beispielsweise statt der vorgesehenen 140 km/h nur 20 km/h fahren.

Grünen-Abgeordneter: "Sicherheit hat Vorrang"

Der Abgeordnete Gastel forderte die Bahn zu raschen Verbesserungen auf. "Sicherheit hat ganz klar Vorrang", erklärte der bahnpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion gegenüber BR24, der auch im Aufsichtsrat der Bahntochter DB Netz sitzt. "Die Deutsche Bahn muss jetzt alles daran setzen, die schadhaften Bahnschwellen zügig auszutauschen und die Langsamfahrstellen zu beseitigen."

Diese seien eine Ursache der bundesweit extrem vielen Verspätungen bei der Bahn und sorgten "sogar dafür, dass mancherorts überhaupt keine Züge mehr fahren können". Gastel fordert zudem ein Umdenken beim Einkauf: Die Bahn werde "diese Erfahrungen mit den Betonschwellen nutzen müssen, um die Qualität von Baustoffen und Bauteilen zukünftig besser überprüfen und sicherstellen zu können".