Wer wird neuer Papst? Mögliche Kandidaten im Überblick

Pietro Parolin

Pietro Parolin ist seit 2013 Kardinalstaatssekretär des Vatikans und gilt als einer der einflussreichsten Männer der Kurie. Mehrfach hat er Papst Franziskus in letzter Zeit vertreten. Der italienische Diplomat wurde 1955 in Schiavon in Norditalien geboren, wurde zum Priester geweiht und trat 1986 in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls ein. Er war unter anderem in Nigeria und Mexiko. Parolin spricht neben seiner Muttersprache Italienisch auch Französisch, Englisch und Spanisch.

Parolin gilt als geschickter Verhandler und spielte eine zentrale Rolle in den Annäherungen des Vatikans an China und Kuba. Er führte 1990 Gespräche mit der kommunistischen Regierung in Vietnam. 2014 wurde er von Papst Franziskus zum Kardinal erhoben und ist seither eine der Schlüsselfiguren der vatikanischen Außenpolitik.

Der Italiener gilt als sehr machtbewusst - anders kommt man in der Kurie nicht weit. Beim Konklave wird er jetzt so oder so eine herausragende Rolle haben.