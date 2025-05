Wer wird neuer Papst? Alle News zum Konklave im Ticker

15.28 Uhr: Missbrauchsopfer - Nächster Papst muss entschlossen handeln

Einen Tag vor Beginn der Papstwahl in Rom protestieren Missbrauchsopfer für ein energischeres Vorgehen des Vatikans im Kampf gegen sexuellen Missbrauch durch Geistliche. Die Betroffeneninitiative Ending Clergy Abuse Global (ECA) publizierte einen Offenen Brief an die in Rom zum Konklave versammelten Kardinäle. Darin fordert sie unter anderem die Entlassung aller Missbrauchstäter aus dem Priesteramt, die Gründung einer unabhängigen Behörde zur Aufklärung solcher Fälle und die Kodifizierung von Rechten der Opfer.

Viele Bischöfe, so ECA, wehrten sich gegen die Umsetzung des Apostolischen Schreibens "Vos Estis Lux Mundi", mit dem Papst Franziskus 2019 die kirchenrechtlichen Regeln und Instruktionen zur Bekämpfung von Missbrauch verschärft hatte. So hätten Priester in einigen Fällen nach Therapien oder sogar Haftstrafen stillschweigend in ihr Amt zurückkehren dürfen, heißt es in dem Brief. Der nächste Papst müsse nicht nur die Reformen von Papst Franziskus fortsetzen, sondern müsse sie vollenden. "Eine weitere Ära der Versprechen ohne Taten ertragen wir nicht", so die Betroffeneninitiative: "Der nächste Papst muss mehr tun."

12.44 Uhr: Nachfolge von Franziskus gilt weiter als offen

Die Nachfolge von Papst Franziskus gilt einen Tag vor Beginn des Konklave weiter als offen. Als aussichtsreiche Anwärter gelten neben der bisherigen Nummer zwei des katholischen Kirchenstaats, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin (70), der als ranghöchster Kardinal auch das Konklave leitet, zwei weitere Italiener: der Erzbischof von Bologna, Matteo Zuppi (69), sowie der Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa (60). Setzt sich einer von ihnen durch, wäre zum ersten Mal seit 1978 wieder ein Italiener an der Reihe.

Weitere Kardinäle, deren Namen viel genannt werden, sind der Philippiner Luis Antonio Tagle (67), der Franzose Jean-Marc-Aveline (66), der Portugiese José Tolentino de Mendonça (59), der Ungar Peter Erdö (72), Fridolin Ambongo Besungu (65) aus der Demokratischen Republik Kongo und der Luxemburger Jean-Claude Hollerich (66). Die Liste der möglichen neuen Päpste wird von Tag zu Tag aber immer länger: Inzwischen finden sich darauf schon etwa zwei Dutzend Namen.

10.43 Uhr: Kardinäle treffen sich letztes Mal zu Vorbereitung

Im Vatikan ist das Kollegium der Kardinäle zur letzten Vorbesprechung vor Beginn des Konklaves zur Wahl eines neuen Papstes zusammengekommen. In der sogenannten Generalkongregation dürfen noch einmal alle Kardinäle dabei sein. Im Konklave, das am Mittwoch in der Sixtinischen Kapelle beginnt, sind dann nur noch die Kardinäle unter 80 Jahren zugelassen. Aller Voraussicht nach werden 133 katholische Würdenträger aus aller Welt daran teilnehmen. Inzwischen sind alle in Rom.

Der Andrang vor den Toren des Vatikans war groß. Für Dutzende Journalisten war es eine der letzten Gelegenheiten, die Kardinäle zu ihren Erwartungen zu befragen. Diese zeigten sich aber sehr zurückhaltend. Viele begaben sich trotz kurzer Wege nicht zu Fuß zum Vatikan, sondern fuhren im Auto vor. "Einen Moment Frieden!", bat einer der Kardinäle. Die Wahl wird weltweit mit großem Interesse verfolgt, auch in Ländern ohne eine große katholische Bevölkerung. Weltweit gibt es 1,4 Milliarden Katholiken.