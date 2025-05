Konklave-Ticker: Erste Worte von Leo XIV. "Friede sei mit euch"

20.05 Uhr: Bischöfe – Möge neuer Papst Kirche mit Mut, Demut und Weisheit leiten

Die katholischen Bischöfe in Deutschland erhoffen sich von Papst Leo XIV., dass er die Kirche mit Mut, Demut und Weisheit führen möge – "im Vertrauen auf das Evangelium und im Geist der Geschwisterlichkeit, wie ihn auch Papst Franziskus gelebt hat". Das schrieb die Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstagabend auf der Plattform X.

"In einer Zeit großer Umbrüche und Herausforderungen hat der Heilige Geist erneut gewirkt und der Weltkirche einen neuen Hirten geschenkt." Die Bischöfe wollen den neuen Papst im Gebet begleiten. "Möge sein Dienst zum Segen für die Kirche und für die Welt werden", hieß es.

20.01 Uhr: Von der Leyen – Pontifikat möge von Weisheit geleitet sein

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Leo XIV. zu dessen Wahl beglückwünscht. "Wir gratulieren Seiner Heiligkeit Leo XIV. aufrichtig zu seiner Wahl zum Papst und Oberhaupt der katholischen Kirche", schrieb von der Leyen auf der Plattform X. "Wir wünschen, dass sein Pontifikat von Weisheit und Stärke geleitet sein möge, während er die katholische Gemeinschaft führt und die Welt durch sein Engagement für Frieden und Dialog inspiriert."

19.49 Uhr: Wadephul – Für Versöhnung eintreten

Außenminister Johann Wadephul hat dem neuen Papst Gehör in der aktuellen Weltlage gewünscht. Mit ihm hätten 20 Millionen deutsche Katholiken ein neues geistliches Oberhaupt, schrieb der CDU-Politiker auf der Plattform Blue Sky. "Jeder Papst ist die Stimme der weltweiten Christenheit. Ich wünsche ihm & uns allen Gehör, denn wir Christen müssen gerade in der aktuellen Weltlage für Verbindung & Versöhnung eintreten."

19.45 Uhr: Papst Leo XIV. setzt zu Beginn klare Signale

Bei seiner ersten Ansprache vom Balkon des Petersdoms hat Leo XIV. gleich klare Botschaften gesendet. "Gott liebt euch alle", sagte der neue Papst. "Das Böse wird nicht gewinnen." Mehrfach betonte er, die Kirche sei aufgerufen, Brücken zu bauen und den Dialog zu suchen. In seiner streckenweise improvisierten Ansprache fuhr er fort: "Wir wollen gemeinsam unterwegs sein, den Frieden und die Gerechtigkeit ohne Furcht suchen. Wir wollen gemeinsam als Missionare unterwegs sein."

19.36 Uhr: US-Präsident Trump gratuliert Papst Leo XIV.

US-Präsident Donald Trump hat dem neuen Papst, dem Amerikaner Robert Francis Prevost, zu seiner Wahl zum Papst gratuliert. "Welch eine Freude und eine große Ehre für unser Land!", schrieb Trump am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social. "Ich freue mich darauf, Papst Leo XIV. kennenzulernen. Es wird ein bedeutsamer Moment sein!".

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gratulierte dem neuen Papst Leo XIV. zu seiner Wahl. "Zu Ihrer Wahl zum Oberhaupt der Katholischen Kirche gratuliere ich Ihnen sehr herzlich", erklärte Merz am Donnerstag. Der Papst sei für viele Menschen "ein Anker für Gerechtigkeit und Versöhnung".

19.35 Uhr: Papst spendet ersten Segen "Urbi et Orbi"

Der neue Papst hat zum ersten Mal den Frieden "Urbi et Orbi" – "Der Stadt und dem Erdkreis" gespendet.

19.26 Uhr: Papst Leo XIV. dankt gleich zu Beginn seinem Vorgänger Franziskus

Kurz nach seiner Wahl hat sich Papst Leo XIV. in Rom erstmals den Gläubigen aus aller Welt gezeigt. "Der Friede sei mit euch allen", rief er den Menschen zu. Mit seinen ersten Worten sandte er einen Friedensgruß in die ganze Welt: "Ein unbewaffneter Frieden, bescheiden, aber durchgehend", sagte der 69-Jährige.

Der neue Papst erinnerte auch an seinen am Ostermontag verstorbenen Amtsvorgänger. Viele hätten noch die geschwächte, aber dennoch kraftvolle Stimme von Papst Franziskus im Ohr, der Rom und der Welt an Ostern seinen Segen gespendet habe. "Danke, Papst Franziskus!", sagte Leo XIV. Er wolle diesen Segen weitertragen, so Prevost.

19.22 Uhr: Wer ist der neue Papst Leo XIV.?

Mit Papst Leo XIV., mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost, hat die katholische Kirche erstmals ein Oberhaupt mit US-amerikanischem Pass. Kirchenoberhäupter aus den USA galten lange als undenkbar. Um politische Verwicklungen zu vermeiden, sollte der Chef der weltweit größten Glaubensgemeinschaft eigentlich nicht aus dem mächtigsten Land der Erde stammen. Aber der neue Papst ist in der Weltkirche und in der römischen Kurie mindestens ebenso zuhause wie im Land seiner Geburt.

Unter dem Vorgänger Franzikus leitete der 69-Jährige die Vatikanbehörde für Bischöfe, quasi die Personalabteilung der katholischen Weltkirche. In dieser Funktion war er in den vergangenen zwei Jahren zuständig für Bischofsernennungen weltweit.

19.13 Uhr: "Habemus Papam!"

Der Amerikaner Robert Prevost ist der neue Papst. Er werde als Oberhaupt der katholischen Kirche den Namen Leo XIV. tragen, teilte Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti mit.

19.07 Uhr: Petersplatz bereits überfüllt – gespanntes Warten

Zehntausende Menschen haben sich mittlerweile auf dem Petersplatz versammelt. Wegen Überfüllung lässt die Polizei laut Medienberichten keine weiteren Besucher mehr zu. Auch Roms Bürgermeister ist nach Angaben von ARD-Korrespondent Tilmann Kleinjung bereits zum Petersdom geeilt. Viele Kardinäle über 80 Jahre, die nicht mehr an der Papstwahl teilnehmen durften, blicken nun ebenfalls gespannt zur Benediktionsloggia empor.

18.25 Uhr: Hochspannung vor Bekanntgabe des Namens des neuen Papstes

Nun wird es noch etwas dauern, bis der Name des neuen Oberhaupts von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken bekannt wird. Nach dem Ritus der katholischen Kirche wird der neue Papst jetzt in Weiß eingekleidet. Alle Kardinäle schwören ihm Gehorsam. Nach einem gemeinsamen Gebet geht es zur Mittelloggia des Petersdoms. Dort wird das Habemus Papam (Wir haben einen Papst) verkündet – und auch der Name.

18.08 Uhr: Neuer Papst gewählt – Jubel auf dem Petersplatz

Aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle ist weißer Rauch aufgestiegen, das Zeichen dafür, dass ein Kandidat die nötige Zweidrittelmehrheit der im Konklave eingeschlossenen Kardinäle erreicht hat. Tausende feiern ausgelassen auf dem Petersplatz in Rom. Den Namen des neuen Papstes wird in Kürze Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti bekanntgeben, dann tritt der Gewählte auf die Benediktionsloggia des Petersdoms.

17.46 Uhr: Wie funktioniert das mit dem Rauch?

Weißer Rauch bedeutet, dass ein neuer Papst feststeht und wenig später den Menschen präsentiert wird. Dieser Rauch muss unmittelbar nach einem erfolgreichen Wahlgang erscheinen. Am Tag des Wahlbeginns wurde einmal gewählt. Danach kann höchstens zweimal am Vormittag und höchstens zweimal am Nachmittag gewählt werden. Erst nach dem 13. Wahlgang gibt es eine Pause von maximal einem Tag.

Schwarzer Rauch darf immer nur nach zwei erfolglosen Wahlgängen gezündet werden. Schwarzen Rauch ist deshalb immer nur einmal am Mittag und einmal am Abend möglich – im heutigen Fall wäre das am Abend. Er zeigt an, dass in keiner der beiden kürzlich beendeten Abstimmungen die nötige Zweidrittel-Mehrheit für einen Kandidaten zustande kam.

16.44 Uhr: Nächster Wahlgang steht bevor

In wenigen Minuten wird das nächste Mal abgestimmt. Mögliche Rauchzeichen wird es dann schon nach der nun vierten Abstimmung um 17.30 Uhr oder nach der fünften Abstimmung gegen 19 Uhr geben.

16.37 Uhr: Offenes Mikro nährt Spekulationen über Papstkandidaten

Einer der Hauptanwärter auf das Amt des Papstes, Kardinal Pietro Parolin, scheint im Konklave einen prominenten Fürsprecher zu haben. Kardinal Giovanni Battista Re, der 91-jährige Dekan des Kardinalskollegiums, war dank eines offenen Mikrofons während einer Messe vor Beginn des Konklaves dabei zu hören, wie er Parolin Glück wünschte. "Auguri doppio" oder "doppelt beste Wünsche" sagte der Dekan an Parolin gewandt. In Italien wurde daraufhin debattiert, ob es sich dabei um einen Verweis auf Parolins Rolle unter den Kardinälen, eine informelle Unterstützungserklärung oder sogar um eine verfrühte Gratulation gehandelt haben könnte.

Gleichzeitig erinnerten Gläubige und Journalisten an ein altes italienisches Sprichwort: "Wer das Konklave als Papst betritt, verlässt es als Kardinal." Das Sprichwort warnt vor übermäßigem Selbstvertrauen der Favoriten bei den Papstwahlen.

15.30 Uhr: So verständigen sich die Kardinäle untereinander

Im Konklave sind 133 Kardinäle aus aller Welt beisammen - die stark vertretenen Italiener sind unter ihnen nur eine Minderheit. Latein kommt zwar immer wieder zum Einsatz, zum Beispiel, wenn die Teilnehmer sich per Eid zur Verschwiegenheit verpflichten oder bei der Abgabe der Stimmzettel. Doch wenn die Kardinäle etwas miteinander zu besprechen haben, dürften die wenigsten dafür auf alte Sprachen zurückgreifen. Die offizielle Sprache im Konklave sei Italienisch, berichtet der italienische Sender Rai unter Berufung auf die Pressestelle des Vatikans. Gut möglich aber, dass die Kardinäle auf Sprachen ausweichen, die ihnen vertrauter sind. Dolmetscher oder Übersetzer jedenfalls sind nicht vorgesehen.

14.00 Uhr: Hohe Sicherheitsvorkehrungen rund um das Konklave

In die Nähe des Petersdoms kommt derzeit niemand ohne Kontrolle. Etwa auf der Hälfte der Via Conciliazione stehen bereits Absperrgitter, die Taschen der Besucher werden durchsucht - eine Art "vorfiltern". Auf den Petersplatz selbst kommt - anders als bei der letzten Papstwahl - niemand mehr, ohne dass vorher Gepäck, Kleidung und Person wie am Flughafen mit Detektoren durchgescannt werden.

12.48 Uhr: Zeitplan für das Aufsteigen des Rauchs

Am Nachmittag wird das nächste Mal abgestimmt. Ab circa 15.45 Uhr erfolgt zunächst der Aufbruch der Kardinäle von der Mittagspause zum Apostolischen Palast, dann um 16.30 Uhr die Einkehr in die Sixtinische Kapelle.

Mögliche Rauchzeichen kann es entweder schon nach der ersten Abstimmung um 17.30 Uhr oder nach der zweiten Abstimmung gegen 19 Uhr geben. Abends nach den Wahlgängen beten die wahlberechtigten Kardinäle dann noch die Vesper in der Sixtinischen Kapelle. Um circa 19.30 Uhr kehren sie zurück ins Gästehaus nach Santa Marta.

12.13 Uhr: Kardinäle begeben sich zum Mittagessen ins Gästehaus Santa Marta

Die 133 Kardinäle haben sich auf den Weg gemacht zum Mittagessen. Während der Papstwahl verlassen sie die Sixtinische Kapelle und begeben sich in das vatikanischen Gästehaus Santa Marta, wo es später auch das Abendessen geben wird. Ein Lunchpaket mit Brötchen und einer Flasche Wasser werde es nicht geben, sagte Vatikansprecher Matteo Bruni im Vorfeld zu Journalisten. Um 15.45 Uhr ist die Mittagspause vorbei, dann geht es wieder zurück in die Sixtinische Kapelle mit zwei weiteren Abstimmungen.

11.55 Uhr: Schwarzer Rauch - noch kein Papst gewählt

Zum Ende der beiden ersten Wahlgänge ist schwarzer Rauch aufgestiegen. Das heißt: Es wurde noch kein Papst gewählt. Am Nachmittag geht es in die nächsten beiden Wahlgänge. Tausende Gläubige hatten sich wie schon am Vortag auf dem Petersplatz versammelt, um die Papstwahl zu verfolgen.