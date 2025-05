Konklave: Die Ereignisse zur Papst-Wahl im Rückblick

18.51 Uhr: Italienischer Kardinal Parolin steht bei Buchmachern hoch im Kurs

Kurz vor dem Beginn des Konklave in Rom haben die Buchmacher einige Favoriten für die Papst-Nachfolge ausgemacht. Hoch im Kurs bei den Wetten stand am Dienstag die bisherige Nummer Zwei des Vatikan, Kardinal Pietro Parolin. Der irische Buchmacher Paddy Power räumte dem Italiener bei der Papstwahl die meisten Chancen ein. Den philippinischen Kardinal Luis Antonio Tagle, der der erste asiatische Papst werden könnte, setzte Power auf den zweiten Platz.

Der britische Buchmacher William Hill sah Parolin und Tagle jeweils gleichauf. Die drittgrößten Chancen räumten viele Buchmacher Kardinal Peter Turkson aus Ghana ein, der der erste schwarze Papst wäre und als konservativer als Parolin und Tagle gilt. Wetten um die Papstnachfolge sind vielen Katholiken zwar ein Dorn im Auge - für die Buchmacher sind sie jedoch eines der ertragreichsten Geschäfte abseits von Sportwetten. Brancheninsider rechnen damit, dass über 100 Millionen Euro darauf gesetzt werden, wen die Kardinäle zum Nachfolger von Papst Franziskus wählen. Der Argentinier war seinerzeit - wie auch der deutsche Papst Benedikt XVI. - zu Beginn des Konklave nicht als Favorit gehandelt worden.

18.26 Uhr: Rottenburger Bischof – Kardinalskollegium noch nicht repräsentativ für Weltkirche

Das am Mittwoch im Vatikan beginnende Konklave ist nach Ansicht des Rottenburger Bischofs Klaus Krämer die internationalste Papstwahl der Kirchengeschichte. Trotz seiner Vielseitigkeit sei das Kardinalskollegium aber nicht repräsentativer für die Weltkirche, sagte der frühere Präsident des Missionswerks missio Aachen der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Rom. Es fehlten große Metropolregionen wie Paris oder Mailand. Auf diesen Bischofsstühlen könnten mögliche Papst-Kandidaten wichtige Erfahrungen sammeln.

Die Frage, woher ein möglicher Papst kommt, spielt seiner Ansicht nach eine sekundäre Rolle. "Wenn sich eine starke, überzeugende Persönlichkeit aus diesen Regionen findet, hat sie gute Chancen, gewählt zu werden", so Krämer. Der philippinische Kurienkardinal Luis Antonio Tagle etwa sei ein geeigneter Kandidat. Das grundlegende Problem der Weltkirche sei es, ihrer kulturellen Vielfalt Rechnung zu tragen und in einen guten produktiven Dialog zu führen.

18.15 Uhr: Konklave beginnt am Mittwoch im Vatikan

Am Mittwoch beginnt im Vatikan das Konklave, in dem 133 Kardinäle den neuen Papst wählen. Die Kardinäle, die an der Papstwahl teilnehmen, werden von der Außenwelt abgeschlossen, während sie entscheiden, wer Papst Franziskus nachfolgen soll. Das Konklave beginnt nach einer Messe im Petersdom am Mittwochnachmittag hinter den geschlossenen Türen der Sixtinischen Kapelle. Alle Kardinäle unter 80 Jahren können darüber abstimmen, wer das nächste Oberhaupt ihrer 1,4 Milliarden Mitglieder zählenden Kirche werden soll.

Das Rennen gilt als völlig offen. Obwohl einige mögliche Favoriten genannt wurden, sagten mehrere der 133 Kardinäle, die beim Konklave abstimmen werden, sie wüssten noch nicht, wer der nächste Papst wird. "Ich habe keine Vermutung", sagte Kardinal Robert McElroy bei einem Besuch einer Gemeinde in Rom. Der Konklaveprozess sei tiefgreifend und mysteriös, sagte der Erzbischof von Washington, D.C.: "Ich kann Ihnen keine Auskunft darüber geben, wer als nächstes an der Reihe ist." Einige Kardinäle wünschen sich einen neuen Papst, der Franziskus' Bemühen um eine transparentere und offenere Kirche fortsetzt. Andere streben eine Rückkehr zu traditionelleren Wurzeln an, bei denen die Glaubenslehre im Vordergrund steht.

18.05 Uhr: Japanischer Kardinal – Asiaten könnten geschlossen abstimmen

Der japanische Kardinal Tarcisio Isao Kikuchi hat gegenüber der Zeitung "La Repubblica" erklärt, dass viele der 23 beim Konklave abstimmenden Kardinäle aus Asien geplant hätten, geschlossen abzustimmen. Er stellte ihre Strategie derjenigen der 53 Kardinäle aus Europa gegenüber, die dafür bekannt sind, nach den Vorstellungen einzelner Länder oder anderen persönlichen Präferenzen zu votieren. "Wir Asiaten sind uns wahrscheinlich eher einig, wenn es darum geht, einen oder zwei Kandidaten zu unterstützen. Wir werden sehen, welcher Name sich als Spitzenkandidat herauskristallisiert", sagte Kikuchi.

17.35 Uhr: Vatikan bestätigt: Störsender sollen Telefonate aus dem Konklave verhindern

Der Vatikan hat bestätigt, dass Störsender jede Kommunikation zwischen dem abgeschirmten Bereich des Vatikans, in dem sich die Kardinäle aufhalten, und der Außenwelt verhindern sollen. Im Konklave gibt es weder Fernsehen noch Radio oder Internet. Wenn die Türen der Kapelle sich hinter ihnen schließen, schwören die Kardinäle Geheimhaltung. Auch alle Personen, die zu ihrer Versorgung oder für medizinische Notfälle in der Nähe bleiben, müssen einen entsprechenden Eid ablegen.

17.08 Uhr: Erzbischof von Singapur – "Wir brauchen einen Superman!"

Die Kardinäle haben am Dienstag ihre Vorbereitungen für die geheime Papstwahl abgeschlossen. Unter den Wahlberechtigten herrschte die Haltung vor, dass es nicht so sehr darum gehe, ob der Bischof von Rom erstmals aus Asien oder Afrika kommt, konservativ oder progressiv ist, sondern vielmehr darum, dass ein Papst gefunden wird, der zugleich Hirte, Lehrer und Brückenbauer sein kann, der die Kirche eint und Frieden predigt.

"Wir brauchen einen Superman!", sagte Kardinal William Seng Chye Goh, der 67-jährige Erzbischof von Singapur. Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, der Erzbischof von Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, sagte, er sei nach Rom gekommen, um einen Papst für die Katholiken der ganzen Welt zu wählen. "Ich bin nicht hier für den Kongo, ich bin nicht hier für Afrika, ich bin hier für die universale Kirche", sagte er zu Journalisten.

16.59 Uhr: Kardinäle richten nach Generalkongregation Friedensappell an die Welt

Nach ihren abschließenden Vorberatungen zum Konklave, einer sogenannten Generalkongregation, haben die Kardinäle einen Friedenappell an die Welt gerichtet. Weder in der Ukraine noch im Nahen Osten seien Fortschritte erzielt worden, die Konfliktparteien sollten baldmöglichst einen Waffenstillstand schließen und ohne Vorbedingungen einen Frieden aushandeln, hieß es. Es war die wahrscheinlich letzte gemeinsame Wortmeldung der Würdenträger, bevor die Drähte zur Außenwelt am Mittwoch gekappt werden.

16.31 Uhr: Vatikan - Am Mittwoch gegen 19 Uhr soll erstmals Rauch aufsteigen

Einen Tag vor Beginn des Konklaves hat der Vatikan Details zum Zeitplan bekanntgegeben. Für Mittwoch, den ersten Tag des Konklaves, ist nur ein Wahlgang am Nachmittag geplant. Gegen 19.00 Uhr dürfte also schon der erste Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle aufsteigen. Sollten sich die Kardinäle bereits im ersten Wahlgang auf einen neuen Papst geeinigt haben, steigt weißer Rauch auf. Ist das nicht der Fall, kommt schwarzer Rauch aus dem Schornstein.

Dass sich die Kardinäle bereits im ersten Wahlgang auf einen neuen Papst verständigen, gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich. Für die Wahl eines neuen Kirchenoberhaupts ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Bei den insgesamt 133 wahlberechtigten Kardinälen entspricht das 89 Stimmen. An den folgenden Tagen sind jeweils vier Wahlgänge geplant: zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. Weißer Rauch würde bei einer erfolgreichen Wahl gegen 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr aufsteigen. Am Nachmittag gegen 17.30 Uhr oder 19.00 Uhr, wie Vatikan-Sprecher Matteo Bruni sagte. Sollte es keinen neuen Papst geben, ist mit dem schwarzen Rauch zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr und zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr zu rechnen.

15.28 Uhr: Missbrauchsopfer - Nächster Papst muss entschlossen handeln

Einen Tag vor Beginn der Papstwahl in Rom protestieren Missbrauchsopfer für ein energischeres Vorgehen des Vatikans im Kampf gegen sexuellen Missbrauch durch Geistliche. Die Betroffeneninitiative Ending Clergy Abuse Global (ECA) publizierte einen Offenen Brief an die in Rom zum Konklave versammelten Kardinäle. Darin fordert sie unter anderem die Entlassung aller Missbrauchstäter aus dem Priesteramt, die Gründung einer unabhängigen Behörde zur Aufklärung solcher Fälle und die Kodifizierung von Rechten der Opfer.

Viele Bischöfe, so ECA, wehrten sich gegen die Umsetzung des Apostolischen Schreibens "Vos Estis Lux Mundi", mit dem Papst Franziskus 2019 die Regeln und Instruktionen zur Bekämpfung von Missbrauch verschärft hatte. So hätten Priester in einigen Fällen nach Therapien oder sogar Haftstrafen in ihr Amt zurückkehren dürfen, heißt es in dem Brief. Der nächste Papst müsse nicht nur die Reformen von Franziskus fortsetzen, sondern müsse sie vollenden. "Eine weitere Ära der Versprechen ohne Taten ertragen wir nicht", so die Betroffeneninitiative: "Der nächste Papst muss mehr tun."

14.26 Uhr: Siegelring von Papst Franziskus unbrauchbar gemacht

Bei der Versammlung der Kardinäle vor dem Konklave wurde vor aller Augen der Siegelring des verstorbenen Papstes Franziskus unbrauchbar gemacht. Auf diese Weise wird traditionell versinnbildlicht, dass die Verfügungsgewalt des vorhergehenden Papstes der Vergangenheit angehört.

12.44 Uhr: Nachfolge von Franziskus gilt weiter als offen

Die Nachfolge von Papst Franziskus gilt einen Tag vor Beginn des Konklave weiter als offen. Als aussichtsreiche Anwärter gelten neben der bisherigen Nummer zwei des katholischen Kirchenstaats, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin (70), der als ranghöchster Kardinal auch das Konklave leitet, zwei weitere Italiener: der Erzbischof von Bologna, Matteo Zuppi (69), sowie der Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa (60). Setzt sich einer von ihnen durch, wäre zum ersten Mal seit 1978 wieder ein Italiener an der Reihe.

Weitere Kardinäle, deren Namen viel genannt werden, sind der Philippiner Luis Antonio Tagle (67), der Franzose Jean-Marc-Aveline (66), der Portugiese José Tolentino de Mendonça (59), der Ungar Peter Erdö (72), Fridolin Ambongo Besungu (65) aus der Demokratischen Republik Kongo und der Luxemburger Jean-Claude Hollerich (66). Die Liste der möglichen neuen Päpste wird von Tag zu Tag aber immer länger: Inzwischen finden sich darauf schon etwa zwei Dutzend Namen.

10.43 Uhr: Kardinäle treffen sich ein letztes Mal zu Vorbereitung des Konklaves

Im Vatikan ist das Kollegium der Kardinäle zur letzten Vorbesprechung vor Beginn des Konklaves zur Wahl eines neuen Papstes zusammengekommen. In der sogenannten Generalkongregation dürfen noch einmal alle Kardinäle dabei sein. Im Konklave, das am Mittwoch in der Sixtinischen Kapelle beginnt, sind dann nur noch die Kardinäle unter 80 Jahren zugelassen. Aller Voraussicht nach werden 133 katholische Würdenträger aus aller Welt daran teilnehmen. Inzwischen sind alle in Rom.

Der Andrang vor den Toren des Vatikans war groß. Für Dutzende Journalisten war es eine der letzten Gelegenheiten, die Kardinäle zu ihren Erwartungen zu befragen. Diese zeigten sich aber sehr zurückhaltend. Viele begaben sich trotz kurzer Wege nicht zu Fuß zum Vatikan, sondern fuhren im Auto vor. "Einen Moment Frieden!", bat einer der Kardinäle. Die Wahl wird weltweit mit großem Interesse verfolgt, auch in Ländern ohne eine große katholische Bevölkerung. Weltweit gibt es 1,4 Milliarden Katholiken.