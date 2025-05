Konklave 2025 – Gottesdienst zur Wahl des Papstes

Die Zeit ohne amtierendes Kirchenoberhaupt, die sogenannte Sedisvakanz, endet in der katholischen Kirche am heutigen Mittwoch mit dem Beginn des Konklaves.

Konklave beginnt mit Messe

Die Wahl beginnt um 10.00 Uhr mit einer Messe im Petersdom. Um 16.30 Uhr beginnt der Einzug der Kardinäle in die Sixtinische Kapelle. Dort werden sie bleiben, bis ein Nachfolger bestimmt ist.

Für die streng abgeschirmte Wahlversammlung der Kardinäle der römisch-katholischen Kirche wurde sogar das Telefonnetz im Vatikan abgeschaltet. 133 Kardinäle aus aller Welt ziehen sich in die Sixtinische Kapelle zurück, um den 267. Papst zu wählen.

Wahlgänge mehrmals täglich

Gewählt werden könnte theoretisch jeder unverheiratete, katholisch getaufte Mann über 35 – in der Praxis wurden aber immer Kardinäle Papst. Wahlberechtigt sind nur jene Kardinäle, die jünger als 80 Jahre sind. Gewählt ist, wer eine Zweidrittelmehrheit erreicht.

Am ersten Tag des Konklaves findet ein Wahlgang statt. Ab dem zweiten Tag, also ab Donnerstag, wählen die Kardinäle bis zu viermal täglich: je zwei Wahlgänge am Vormittag und zwei am Nachmittag. Kommt es dabei zu keiner Entscheidung, werden die Stimmzettel nach jedem Doppelwahlgang verbrannt. Schwarzer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle zeigt an: Es wurde noch kein Papst gewählt. Weißer Rauch hingegen bedeutet: Habemus Papam! – Wir haben einen neuen Papst.

Symbolik und Tradition

Danach wird der neue Pontifex von der Loggia des Petersdoms mit den Worten "Habemus Papam" lateinisch für "Wir haben einen Papst" der Welt vorgestellt und erteilt erstmals den feierlichen Segen "Urbi et Orbi".

Mit Informationen von epd, dpa und KNA