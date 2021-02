Konjunktur-Studie: Kinderbonus besser als Mehrwertsteuersenkung

Rund 20 Milliarden Euro hat die befristete Mehrwertsteuersenkung gekostet, rund weitere 4,3 Milliarden Euro der ebenfalls bis zum Jahresende befristete Kinderbonus: 300 Euro je Kind, um Familien in der Krise zu unterstützen. Stellt sich die Frage: Welche dieser beiden Instrumente hat die Konjunktur je eingesetztem Euro-Stärke stärker angeschoben?

Kinderbonus vergleichsweise starker Konsumtreiber

Der Kinderbonus hat sich einer Studie zufolge deutlich positiver auf die Konjunktur ausgewirkt als die temporäre Mehrwertsteuersenkung. Der Effekt pro eingesetztem Euro aus öffentlichen Mitteln könnte rund doppelt so groß sein, ergab eine veröffentlichte Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. IMK-Direktor Sebastian Dullien bilanziert: "Der Kinderbonus kommt vor allem Familien zugute, die jetzt möglicherweise zusätzliche Ausgaben in der Krise hatten." Also Familien, die etwa neuen Computer oder ein neues Tablet hätten kaufen müssen, damit Online-Lernen für die Kinder möglich war.

Auch das kostenlose Schulessen - zuvor in einigen Bundesländern Realität - sei nun weggefallen, fügt Ökonom Dullien hinzu. Bedeutet: Die Kinder mussten zu Hause versorgt werden. Die Bilanz des IMK-Experten: "Von diesen Haushalten haben viele in der Pandemie sogar mehr Geld ausgegeben als davor. Und das heißt, die brauchten das Geld." Und diese Familien haben laut Studie den Kinderbonus auch ausgegeben, also damit auch Konsum und Konjunktur gestärkt.

Mehrwertsteuersenkung mit wenig positiven Folgen

Die Mehrwertsteuersenkung verpuffte indes weitgehend; der Preisvorteil war bei Alltagsgüter nur gering. Autobauer konnten oft nicht liefern. Den meisten Familien fehlte für vorgezogene größere Anschaffungen ohnehin das Geld. Wer also hat vor allem von der Mehrwertsteuerabsenkung profitiert?

Die Antwort von IMK-Direktor Dullien: besonders die Haushalte, die ein Nettoeinkommen von mehr als 4.500 Euro angegeben haben - und die Haushalte, die finanzielle Reserven hatten. "Bei denen haben fast 20 Prozent gesagt, sie hätten Anschaffung vorgezogen. Bei den Haushalten mit Nettoeinkommen bis unter 1.500 Euro dagegen haben das nur etwas mehr als zehn Prozent."

Krise befeuert Ungleichheit

Das Fazit der IMK-Konjunkturforscher: Erstens, die Ungleichheit der Einkommen ist in der Krise gewachsen. Zweitens: Um die Konjunktur mit relativ geringen Mitteln anzukurbeln, muss vor allem die Kaufkraft von Haushalten mit kleineren Einkommen gestärkt werden.

"Instrumente, die auch sehr wirksam sind für die Konjunkturstabilisierung: der erleichterte Zugang zu Kurzarbeit. Der hat massiv geholfen, Einkommen und Beschäftigung zu stabilisieren." Wirtschaftswissenschaftler Sebastian Dullien

Wenn man außerdem den Konsum ankurbeln wolle, so der Experte, könnte man gerade für die unteren Einkommensgruppen ein Mindest-Kurzarbeitergeld einführen. Dullien präzisiert diese Idee mit dem Beispiel des Verkäufers oder der Kellnerin. Diese Arbeitnehmer sollten eben nicht nur 60 oder 67 Prozent am Anfang bekommen - sondern gleich von Beginn der Kurzarbeit mindestens 80 oder 90 Prozent ihres Gehaltes.