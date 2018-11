Kongresswahlen in den USA: Mehr Frauen als je zuvor

Noch nie zuvor traten so viele Frauen bei den Kongresswahlen an und noch nie zuvor wurden so viele Frauen gewählt. Die 29-jährige Alexandria Ocasio-Cortez aus New York wird als bisher jüngste Frau überhaupt ins Repräsentantenhaus einziehen: "Obwohl ich zum ersten Mal kandidiert habe, obwohl wir kein Geld hatten und ich aus der Arbeiterklasse komme, haben wir gewonnen."

Dabei gibt es viele Premieren vor allem auf Seiten der demokratischen Partei. Das stimmt den ehemaligen Obama-Berater Van Jones am Wahlabend froh, wie er bei CNN erzählt:

"Es ist der Anfang einer neuen demokratischen Partei. Sie wird jünger, cooler, dunkelhäutiger, mehr Frauen, mehr Veteranen. Wir haben die ersten Muslima, die erste Ureinwohnerin, die erste schwarze Frau aus Massachussetts, die erste Latina aus Texas – da passiert etwas und das freut mich." Ehemaliger Obama-Berater Van Jones

Erste gewählte Muslima: Amerikas Hoffnung und Trumps Alptraum

Ilhan Omar, die erste Muslima, die aus Minnesota ins Repräsentantenhaus geschickt wird, hatte schon vor der Wahl gesagt, was ihre Wahl bedeuten würde: "Ich bin Amerikas Hoffnung und Trumps Alptraum."

Donald Trump feiert das Wahlergebnis als enormen Erfolg

Der Wahlabend wurde für den US-Präsidenten am Ende aber kein Alptraum. Im Gegenteil: Donald Trump feiert das Wahlergebnis als enormen Erfolg. Er hatte sich schon vor der Wahl darauf konzentriert, dass die Republikaner ihre Mehrheit im Senat halten. In den letzten Tagen war der US-Präsident im Dauereinsatz quer durch die USA, um Kandidaten im Wahlkampf zu unterstützen und das hat sich ausgezahlt, so Trump-Beraterin Kellyann Conway beim Fernsehsender ABC:

"Das ist keine Frage. Seine Präsenz im Wahlkampf hat den Unterschied gemacht. Die drei Kandidaten, für die er am Montag Wahlkampf gemacht hat, haben gewonnen. Da haben wir sogar Demokraten Positionen abgenommen." Trump-Beraterin Kellyann Conway

Demokrat Beto O’Rourke: Keine weitere Spaltung des Landes

Die Spaltung des Landes muss ein Ende haben, das betonen viele Politiker am Wahlabend. Auch der Shootingstar der Demokraten in Texas, Beto O’Rourke, betonte, dass er helfen wolle, das Land zu einen und dafür den Wahlsieger der Republikaner Ted Cruz unterstützen wolle: "Wenn es etwas gibt, was wir tun können, um zu helfen, damit Texas vorangeht, um das Land zusammenzubringen in den großen Fragen, dafür werde ich mit jedem zusammenarbeiten." Die entscheidende Frage wird sein, ob Demokraten und Republikaner die Chance nutzen, nun zusammenzuarbeiten oder ob sie sich blockieren und damit Stillstand kommt.