Kongo: Das Land mit der niedrigsten Impfquote kämpft gegen Covid

In vielen westlichen Ländern läuft die Booster-Kampagne auf Hochtouren. Viele Bürger holen sich bereits ihre dritte Impfung gegen Corona. In vielen anderen Ländern auf der Welt wie zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo haben viele Menschen aber noch nicht einmal ihre erste Spritze gegen Corona bekommen. Berichten zufolge gilt das zentralafrikanische Land als das Land mit der weltweit niedrigsten Impfquote. Von den 90 Millionen Einwohnern sind bisher weniger als 300.000 geimpft. Selbst in der Hauptstadt Kinshasa können laut Reuters derzeit nur rund 200 Menschen pro Tag geimpft werden.

Zelt hinter der Klinik aufgebaut

Unterdessen kämpfen die Ärzte gegen die vierte Welle. Diese habe innerhalb kurzer Zeit an Fahrt aufgenommen, sagt Francois Kajingulu, der Leiter des Covid-Centers in Kinshasa. Es kommen demnach immer mehr Patienten in die Klinik, die positiv getestet werden. Der Arzt Patrick Mukendi zeigte Reuters-Journalisten die Covid-Station, die 38 Betten hat. 37 davon sind derzeit belegt. "Wir haben unsere Partner gebeten, Zelte aufzustellen, damit wir die Kranken aufnehmen können, die zu uns kommen", sagt der Mediziner. "Man kann sie ja nicht einfach sterben lassen." Innerhalb weniger Tage sei die Zahl der Corona-Kranken von fünf auf mehr als 30 gestiegen.

Warnung vor Virusmutationen

Mitte Dezember wurden innerhalb einer Woche im ganzen Land offiziell 6.480 Neuinfektionen gezählt. Doch die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher. Kürzlich warnte der Würzburger Tropenmediziner August Stich: "Wenn wir uns nicht auch um die Menschen im Ostkongo kümmern, werden sich dort immer wieder neue Virusmutanten bilden", sagte der Chefarzt des Klinikums Mitte in einem Gespräch mit Bischof Franz Jung. Es sei ein Luxus, dass man sich in Deutschland Gedanken über Booster-Impfungen machen könne. Die meisten Menschen im Kongo hätten keine Chance, in naher Zukunft Impfstoff zu bekommen. Immer wieder wird deshalb darüber diskutiert, ob im Kampf gegen die Pandemie der Patentschutz aufgehoben werden soll.

WHO kritisiert ungleiche Impfstoffverteilung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte vor Kurzem, dass die akute Phase der Pandemie längst vorbei sein könnte – wenn die reichen Länder nicht Impfstoff gehortet und damit die Versorgung vieler ärmerer Länder verhindert hätten. "Wenn wir 40 Prozent Impfung in allen Ländern erreichen, haben wir die akute Phase der Pandemie praktisch beendet", sagte Bruce Aylward, Epidemiologe und Corona-Experte im WHO-Führungsteam in Genf. Das bis Ende 2021 angestrebte 40-Prozent-Ziel werden aber Dutzende Länder verfehlen.

Ein Ende der akuten Phase bedeutet, dass das Virus zwar weiter zirkuliert, die Gesundheitssysteme dies aber dank Impfstoffen und Medikamenten bewältigen können – ähnlich wie bei Grippeviren. Die WHO macht mangelnde Solidarität der reichen Länder für die derzeitige Lage verantwortlich. Die Pharmaindustrie sagt dagegen, es gebe keinen Mangel an Impfdosen – allein im Dezember werden nach Schätzungen 1,4 Milliarden Dosen produziert. Vielmehr hätten viele Länder nicht genügend Kapazitäten, um umfangreiche Impfprogramme aufzubauen, und die Skepsis vor der Impfung sei vielerorts noch zu groß.

WHO-Chef: Faire Impfstoffverteilung ist kein Wohltätigkeitsakt

Die hoch ansteckende Omikron-Variante scheint genau das zu sein, wovor die WHO immer gewarnt hatte: dass sich in Regionen mit schlechter Gesundheitsversorgung und niedrigem Impfschutz neue Virusvarianten bilden können, die den Schutz durch die bisherigen Impfungen unterlaufen. Deshalb sei die faire Impfstoffverteilung kein Wohltätigkeitsakt, sondern im eigenen Interesse der reichen Länder, mahnte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus immer wieder. "Wenn wir die Pandemie im nächsten Jahr beenden wollen, müssen wir die ungleiche Verteilung beenden. Wir müssen sicherstellen, dass 70 Prozent der Bevölkerung in jedem einzelnen Land bis Mitte nächsten Jahres geimpft ist."