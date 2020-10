Corona-Infektion: Trump wohl noch nicht über dem Berg

Am Abend meldete sich US-Präsident Donald Trump selber zu Wort, in einem vierminütigen Video aus dem Krankenhaus. Als er hierhergekommen sei, habe er sich nicht so gut gefühlt, sagte Trump. Jetzt fühle er sich sehr viel besser. Alle arbeiteten hart, um ihn wieder zurück zu bringen. In den nächsten paar Tagen komme wohl die wahre Prüfung, so Trump weiter, man werde sehen, was dann passiert.