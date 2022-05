Konflikte und Naturkatastrophen bedrohen Millionen Menschen

Konflikte und Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr erneut Millionen innerhalb ihres Landes in die Flucht getrieben. Die Organisationen Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) und die Norwegische Flüchtlingshilfe (NRC) zählen in ihrem Jahresbericht 2021 rund 59,1 Millionen Binnenflüchtlinge weltweit. Für 2022 erwarten die Organisationen unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs einen deutlichen Anstieg.

Menschen in Äthiopien leiden unter Konflikten und Dürre

Im vergangenen Jahr war Subsahara-Afrika die Region mit der höchsten Zahl an Binnenvertreibungen, darunter mehr als fünf Millionen allein in Äthiopien - die höchste Zahl, die jemals für ein einzelnes Land verzeichnet wurde. Äthiopien leidet unter einen schweren Dürre und einem schwelenden militärischen Konflikt um die nördliche Region Tigray.

Mangel an Wasser, Nahrung und Medikamenten

Nach Angaben der Hilfsorganisation Unicef sind seit Jahresbeginn alleine in der äthiopischen Region Afar 330.000 Menschen auf der Flucht. Unicef versucht derzeit, die Menschen mit Wasser, Nahrung und Medikamenten zu versorgen und baut in den Flüchtlingsunterkünften Latrinen und Schulen. "In Afar waren die Unterernährungsraten vor dieser Krise sehr hoch und jetzt sind sie sehr, sehr hoch. Wir reagieren also mit Nahrungslieferungen und auch Ernährungsdiensten", sagt Michele Servadei von Unicef. Vor allem Kinder seien stark betroffen.

Oxfam gibt Politik Mitschuld an Ernährungskrise

Die Hilfsorganisation Oxfam gab am Mittwoch der internationalen Politik Mitschuld an der Ernährungskrise in Ostafrika. "Die Menschen in Ostafrika hungern nicht, weil es der Welt an Nahrung oder Geld mangelt, sondern weil es an politischem Mut fehlt", sagte die Geschäftsführerin von Oxfam International, Gabriela Bucher, in Berlin. In Kenia, Äthiopien und Somalia seien aktuell über 23 Millionen Menschen von extremem Hunger betroffen. Alle 48 Sekunden stirbt den Angaben zufolge in den drei Ländern ein Mensch an Hunger und Unterernährung.

Politik reagierte zu spät

Oxfam kritisierte, führende Politiker hätten trotz vieler Alarmsignale zu spät oder zu verhalten reagiert. Zugleich würden die schnellen und umfassenden Reaktionen auf Krisen wie den Krieg in der Ukraine oder die Pandemie zeigen, dass die Staatengemeinschaft erfolgreich Ressourcen mobilisieren könne, um Leid zu mindern - "aber nur, wenn sie den festen Willen dazu hat", so Bucher.

Asien schwer von Naturkatastrophen getroffen

Neue Höchstzahlen wurden auch aus der Demokratischen Republik Kongo, Afghanistan und Myanmar gemeldet. Der Nahe Osten und Nordafrika verzeichneten hingegen die niedrigsten Werte an neuen Vertreibungen seit zehn Jahren. Doch die Gesamtzahl der Vertriebenen in Ländern wie Syrien, Libyen und Irak ist nach wie vor hoch. Die meisten Binnenvertriebenen aufgrund von Naturkatastrophen verzeichneten im Jahr 2021 China, die Philippinen und Indien.

Immer mehr Binnenvertriebene

Die Zahl der Binnenvertriebenen steigt seit Jahren an. Die nun für 2021 Angegebene Zahl ist die zweithöchste im vergangenen Jahrzehnt. Der bisherige Höchststand wurde demnach 2020 erreicht. Die Lage in der Welt "war noch nie so schlecht", sagte der Generalsekretär des NRC, Jan Egeland. "Die Welt bricht zusammen." Das Jahr 2022 sehe "düster" aus, warnte auch die Direktorin des IDMC, Alexandra Bilak, insbesondere mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Zwei Monate nach dem Einmarsch Russlands in das Nachbarland waren nach UN-Angaben mehr als acht Millionen Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht.