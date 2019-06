Konflikte dominieren den G20-Gipfel

Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sind im japanischen Osaka zu ihrem Gipfel-Treffen zusammengekommen. Um kurz nach Mittag (Osaka-Ortszeit) stellen sie sich zum traditionellen Familienfoto auf. Es wird ein bisschen gewinkt und geklatscht.

US-Präsident Donald Trump kommt zum Auftakt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen. Er verbreitet beste Stimmung. "Sie ist eine fantastische Frau und ich bin froh, sie zur Freundin zu haben", sagt Trump.

Merkel, die konsequent den Blickkontakt mit dem US-Präsidenten meidet, antwortet gewohnt nüchtern:

"Ich freue mich auf das Gespräch, weil wir eine Menge Dinge zu besprechen haben." Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Gesprochen wird Merkel zufolge unter anderem über Handelsfragen oder den Kampf gegen Terrorismus. Auch der Atomkonflikt mit dem Iran sei ein Thema. Trump hatte vorher erklärt, da gebe es keinen Zeitdruck.

Handelsstreit zwischen USA und China belastet die Weltwirtschaft

Mit besonderer Spannung wird Trumps Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Samstag erwartet. Thema soll der Handelsstreit sein, der die Weltwirtschaft derzeit erheblich belastet. Es ist das erste Zusammentreffen von Xi und Trump seit mehr als einem halben Jahr. Beobachter halten es für möglich, dass die beiden eine Wiederaufnahme der suspendierten Handelsgespräche vereinbaren.

Trump entscheidet spontan

Seit Wochen hat US-Präsident Donald Trump die Spannung erhöht: "Ich treffe mich mit Präsident Xi beim G20-Gipfel. Wir werden sehen, was dann passiert". Aber wahrscheinlich, so Trump, werde er je nach Verlauf des Gesprächs schon kurze Zeit danach entscheiden, ob bald 25 Prozent Zoll auf alle Produkte aus China fällig werden.

Tusk warnt vor Egoismus

Wenig auf Harmonie gepolt ist zum Gipfelauftakt EU-Ratspräsident Donald Tusk. Er fordert mit deutlichen Worten von allen Gipfel-Teilnehmern den Willen zur Kooperation ein:

"Die Weltbühne darf nicht zu einem Ort werden, wo die Stärkeren den Schwächeren die Bedingungen diktieren, wo Egoismus über Solidarität dominiert." Donald Tusk, EU-Ratspräsident

Vermutlich denken in dem Moment alle im Raum an Trump - auch wenn Tusk keine Namen nennt. Wenig später greift der EU-Ratspräsident Russlands Präsidenten Wladimir Putin frontal an. Putin hatte pünktlich zum Gipfelbeginn der britischen "Financial Times" ein Interview gegeben, in dem er nicht nur Merkels Flüchtlingspolitik einen "Kardinalfehler" nennt und Trump für dessen Migrationspolitik lobt, sondern er hatte auch die liberale Demokratie als überholt bezeichnet. Falsch sei das, sagt Tusk. Was tatsächlich überholt sei, seien Autoritarismus, Personenkult, Oligarchenherrschaft.

Gastgeber Abe hofft auf Zusammenarbeit

Diese G20 ist eine schwierige Mischung. Der Gastgeber, der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe, möchte nicht, dass der Gipfel auseinanderfliegt. Er hofft auf Erfolge:

"Ich möchte ein starkes Signal für die Weltwirtschaft aussenden." Shinzo Abe, japanischer Ministerpräsident

UN-Generalsekretär António Guterres klingt skeptisch. "Es gibt nicht nur Erderwärmung, sondern auch politische Erwärmung, heißt: große politische Spannungen", sagt er.

Deshalb, so Guterres, werde es sehr schwierig werden, auf diesem Gipfel bei wichtigen Themen wie bei der Klimafrage Durchbrüche zu erzielen. Beim vorangegangenen G20-Gipfel in Buenos Aires hatten sich 19 der Teilnehmer in einer Abschlusserklärung dazu verpflichtet, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens umzusetzen. Die USA lehnen das Pariser Abkommen ab.

Die Zeit läuft. Bis Samstagnachmittag 14 Uhr japanischer Zeit haben die Staats- und Regierungschefs jetzt die Möglichkeit, diesen Gipfel zu einem Erfolg zu machen.