Konferenz in Berlin: Staaten wollen Hungerkrise bekämpfen

Gleich drei Ministerien hatten zu einer internationalen Konferenz in Berlin geladen. Das Auswärtige Amt, das Ministerium für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung und das Ministerium für Landwirtschaft. Die drei Ministerinnen und Minister Annalena Baerbock (Grüne), Svenja Schulze (SPD) und Cem Özdemir (Grüne) betonen dabei mehrfach: es ist Russland, das die Verantwortung für die drohende Hungerkrise trägt. Während Afrika auf Getreide und Sonnenblumenöl wartet, blockiert Putins Armee ukrainische Häfen, beschießt Getreidesilos und zerstört Felder.

Baerbock: Russland nutzt Hunger als Kriegswaffe

"Russland nutzt Hunger als Kriegswaffe und hält die Welt als Geisel", so Außenministerin Annalena Baerbock. Das mag den meisten Bürgern in Europa klar sein, aber in vielen Ländern des globalen Südens verfängt die russische Propaganda, wonach die Sanktionen des Westens gegen Russland eine ausreichende Versorgung mit Getreide verhindern. So sind die Worte der Außenministerin auch an die 50 Delegationen aus aller Welt gerichtet.

Nothilfe allein reicht nicht

Um die drohende Hungerkrise zu lösen, braucht es mehrere Ansätze. Einer ist Nothilfe in Form von Geld, damit auch ärmere Länder die explodierenden Preise für Getreide bezahlen können. 44 Milliarden Euro werden dafür dieses Jahr gebraucht. Im Moment sind 22 Milliarden Euro bereits zugesagt, allein Deutschland gibt 2,8 Milliarden.

Aber mit Geld allein lassen sich die Probleme nicht lösen. So geht es auch darum, eine "Getreidebrücke" zu bauen, damit die Ukraine ihre Ernte aus dem Land bekommt. Außerdem müssen Entwicklungsländer langfristig unterstützt werden, um selber in der Lage zu sein, ihre benötigten Lebensmittel zu erzeugen.

Transport von Getreide: die Häfen sind blockiert

Aktuell können keine Schiffe die Häfen der Ukraine verlassen. Einmal, weil die russische Marine den Seeweg blockiert. Zum anderen, weil die Ukraine aus Angst vor den russischen Schiffen Minen gelegt hat. Es sei aber ein "perfides Spiel, der Ukraine die Schuld in die Schuhe zu schieben", so Annalena Baerbock. Schließlich seien die Minen eine Reaktion auf den russischen Angriff. Und wenn Russland nicht mal Fluchtkorridore für Zivilisten respektiere, könne man sich nicht darauf verlassen, dass Russland Schiffe mit Getreide nicht angreife. Trotzdem, so die Außenministerin, führten die Vereinten Nationen gerade Gespräche über solche Sicherheitsgarantien.

Alternative Transportwege - ein logistischer Kraftakt

Gegenüber den Mengen, die per Schiff transportiert werden können, kann viel weniger über die Schiene transportiert werden. Zumal ukrainische Waggons eine andere Spurbreite haben als in der EU und an der Grenze alles umgeladen werden muss. Der Landweg etwa zu polnischen Ostseehäfen wird dadurch sehr aufwendig. Trotzdem läuft der Transport besser als anfangs gedacht. Die Deutsche Bahn Cargo hat einen großen Anteil daran.

Rumänien verfügt noch über ein Gleisstück mit den Spurbreiten aus sowjetischer Zeit. Zurzeit wird wöchentlich ein Zug Getreide direkt auf Binnenschiffe umgeladen und über die Donau zu rumänischen Häfen am Schwarzen Meer transportiert. Angestrebt wird, dass in Zukunft täglich ein Zug fährt. Doch diese Umwege sind gefährlich und teuer. Und haben Grenzen, weil es an Waggons, Lkws und Personal mangelt.

Landwirtschaft im Süden langfristig umbauen

"Hunger kann nicht mit Geld allein bekämpft werden", betont Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Vielmehr müssten die Länder des globalen Südens langfristig dabei unterstützt werden, selbst ihre Nahrungsmittel zu produzieren. Sie seien von Importen ähnlich abhängig wie der Westen von Energieimporten. Ein großes Problem ist dabei der Verlust von Nahrungsmitteln nach der Ernte - aufgrund mangelnder Transport- und Lagerungsmöglichkeiten.

Allein in den Ländern der Subsahara gehen jährlich 123 Tonnen Nahrungsmittel bei Produktion, Weiterverarbeitung und Handel verloren. Das Ernährungsprogramm der Vereinten Nationen sagt: wenn man diese Verluste halbiere, müsste niemand hungern. Deshalb, so Landwirtschaftsminister Özdemir, bräuchten die Länder des Südens Hilfe bei Investitionen und eine bessere Ausbildung der Bauern. Allein mit den Möglichkeiten von Tröpfchenbewässerung und der besseren Kühlung bei Lagerung und Transport könnten viele Länder von Lebensmittelimporten unabhängig werden.

Klimaschutz geht Hand in Hand mit dem Kampf gegen den Hunger

Der Krieg in der Ukraine ist für die aktuelle Hungerkrise verantwortlich, aber nicht allein. Die ärmeren Länder werden auch von regionalen Konflikten und vor allem von Dürren geplagt. Deshalb muss der Hunger auch mit mehr Nachhaltigkeit bekämpft werden. Ohne Klima- und Artenschutz könnten die Menschen in manchen Ländern schon bald dauerhaft hungern.

So müssten etwa mehr Getreidesorten angebaut werden, die besser an das Klima angepasst sind, sagt Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). Hirse etwa statt Weizen, Mais, oder Reis. Auch Projekte, die Böden wieder fruchtbarer machen, wie die Bepflanzung an den Rändern der Sahara, könnten helfen, Hunger zu bekämpfen.

G7-Gipfel in Elmau soll Signal der Einigkeit senden

Natürlich werden auch die Staats- und Regierungschefs der G7 bei ihrem Gipfel in Elmau das Thema "Ernährungskrise" auf der Tagesordnung haben. Aber eine kurzfristige Lösung wird es wohl nicht geben. Bundesaußenministerin Baerbock fürchtet gar, dass Getreideexporte über ukrainische Häfen sehr lange unmöglich bleiben könnten.

Und Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir fügt hinzu: die Bauern in der Ukraine könnten sich dazu entscheiden, weniger Weizen auszusäen, weil sie ihn nicht loswerden. Die Hungerkrise zu überwinden, wird ein "Marathon", so Annalena Baerbock. Aber man werde die betroffenen Länder unterstützen. Dieses Signal dürfte auch vom G7-Gipfel in Elmau ausgehen.