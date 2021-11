Konferenz der Gesundheitsminister: Booster-Impfungen im Fokus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will allen Menschen in Deutschland eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus anbieten, so steht es in einer Beschlussvorlage Spahns für das Treffen der Gesundheitsministerkonferenz in Lindau. Dafür will Spahn die Impfzentren reaktivieren.

Den Ländern bleibe es unbenommen, für Besucherinnen und Besucher von Pflegeeinrichtungen die sogenannte 2G-Regel vorzusehen, so die Formulierung in der Beschlussvorlage, die Jens Spahn nach Lindau mitbringen wird.

Spahn will Kampagne für Auffrischungsimpfungen

Nach Spahns Vorstellungen sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder sowie die an der Impfkampagne beteiligten Ärztinnen und Ärzte aktiv über die Empfehlung und das Angebot von Auffrischungsimpfungen informieren.

Auch der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz und bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek will die Auffrischungsimpfungen vorantreiben. Die Zeit dränge, so Holetschek, in Lindau will er ein gemeinsames Vorgehen seiner Länderkollegen abstimmen.

Mediziner plädieren für geordneten Impfprozess nach Risikogruppen

Damit dürfte der Streit zwischen Politik und Medizin-Experten weiter akut bleiben. Angesichts des hohen saisonalen Arbeitsaufkommens in den hausärztlichen Praxen etwa wegen der Infektwelle, Grippeschutzimpfung und Corona-Versorgung, sei ein geordneter Impfprozess hilfreich, bei dem die vulnerablen Gruppen nach und nach geimpft würden, betonte beispielsweise der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, am Donnerstag.