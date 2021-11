Kompromiss verzweifelt gesucht: Klimagipfel in letzter Phase

In Glasgow wird weiterverhandelt. Eigentlich wollte man bereits am Freitag eine Abschlusserklärung veröffentlichen, in der neue konkretere Maßnahmen gegen die Klimakrise festgehalten werden sollten, mit Zustimmung von knapp 200 beteiligten Staaten.

Es wird jedoch weiter teils hitzig debattiert. Rund 40.000 Delegierte sind für die Verhandlungen nach Glasgow gereist, die vor rund zwei Wochen begannen. Beobachter berichten von wild gestikulierenden und diskutierenden Gruppen im Plenarsaal von Glasgow. Eigentlich will man heute einen Abschluss finden, eine weitere Verlängerung der Verhandlungen ist aber theoretisch denkbar.

Dramatische Appelle

Dass es dazu nicht kommt, dafür kämpften am Samstag auch bekannte Delegierte vor Ort. Der britische Präsident des Glasgower Gipfels, Alok Sharma, bat inständig um Zustimmung für den aktuellen Entwurf der Abschlusserklärung und lobte das Papier als "ehrgeizig und ausgewogen". Zudem sprach er den Verhandlern auch direkt ins Gewissen: "Freunde, die Welt blickt auf uns. Und sie erwartet eine Einigung zum Wohl des Planeten und jetziger und künftiger Generationen."

Ein ähnlich dramatischer Appell kam vom EU-Kommissar Frans Timmermanns: "Ich flehe euch an, nehmt diesen Text an", sagte er und bat, diesen Moment nicht zu zerstören. Auch der Klima-Beauftragte des Inselstaats Tuvalu im Pazifischen Ozean, Seve Paeniu, zeigte ein Bild seiner Enkel und bat die Delegierten auf den "Glasgow-Zug für mehr Ehrgeiz" aufzuspringen.

Streitpunkt Kohleausstieg

Der Abschlusstext vom Samstagmorgen, für den sie warben, enthält neben der Aufforderung an alle Staaten, ihre Klimapläne bis Ende 2022 freiwillig nachzuschärfen (eine UN-Studie hatte gezeigt, dass die aktuellen Maßnahmen beileibe nicht ausreichen würde, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen), weiter auch umstrittene Punkte.

So soll erstmals seit 25 Jahren der weltweite Kohleausstieg sowie das Ende der Subventionierung von Öl, Gas und Kohle als Forderungen festgehalten werden. Dies stößt bei einigen Staaten auf Widerstand und wird offenbar weiter debattiert.

Die genaue Formulierung wurde bereits zweimal abgeschwächt. Etwa Indien hat zudem klar gemacht, dass es sich als Entwicklungsland anders als die Industriestaaten im Recht sieht, länger fossile Rohstoffe zu nutzen. Die Klimaneutralität plant Indien etwa für 2070 statt wie viele andere Staaten für 2050.

Unzufriedenheit bei armen Staaten

Kritik gibt es in Glasgow auch daran, dass Marktmechanismen im Klimaschutz eingesetzt werden. Etwa dass reiche Unternehmen und Staaten sich durch Investitionen in ärmeren Staaten Emissionsgutschriften sichern können. Skeptisch sind etwa Gabun und die Schweiz.

Ein weiterer großer Streitpunkt ist die Entschädigung armer Staaten. Im aktuellen Abschlussentwurf findet sich erstmals der Plan, einen Geldtopf einzurichten, der armen Ländern Hilfe bei klimabedingten Schäden und Verlusten, etwa Dürren oder andere Naturkatastrophen, liefern soll. Die Gipfel-Staaten werden im Entwurf aufgefordert einzuzahlen, allerdings ohne konkrete Beträge.

Mit dieser Umsetzung der jahrelangen Forderung armer Staaten, sind viele Klimaschützer nicht einverstanden. Es werde etwa nicht der komplette Schaden ausgeglichen, sondern nur technische Unterstützung zugesagt, falls ein Schaden eintrete, kritisiert etwa Jan Kowalzig von der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam.

"Verrat der reichen Nationen"

Tasneem Essop, Chef des Klimabündnisses Climate Action Network, drückte dies so aus: "Der letzte Entwurf der Abschlusserklärung ist ein klarer Verrat der reichen Nationen - der USA, der EU und Großbritanniens." Sie verursachten die Schäden und Verluste in armen Ländern, weigerten sich aber dafür zahlen, so Essop.

Ahmadou Sebory Touré, Vorsitzender der Dritte-Welt-Staaten-Gruppe G77, zeigte sich ebenfalls extrem enttäuscht, dass keine konkreten Zusagen gemacht, wie die armen Staaten bei bereits entstandenen Klimaschäden geholfen werden soll. Seine Gruppe sei aber trotz dieser Enttäuschung bereit, dem Entwurf zuzustimmen.