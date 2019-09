Komplize von Kindermörder Dutroux kommt frei

Die belgischen Behörden haben am Montag einem Komplizen des Kindermörders Marc Dutroux seine vorzeitige Haftentlassung unter bestimmten Auflagen in Aussicht gestellt. Der 48-jährige Michel Lelièvre wurde 2004 wegen seiner Beteiligung an der Entführung von sechs Mädchen zu 25 Jahren Haft verurteilt. Die Entführung und teilweise Ermordung der Mädchen hatte in Belgien und ganz Europa große Betroffenheit ausgelöst.

Entschädigungen, Arbeit, Wohnsitz - Leliévre nur unter Auflagen frei

Lelièvre muss innerhalb von sechs Monaten nach seiner Haftentlassung eine Unterkunft und eine Arbeitsstelle finden. Die Brüsseler Staatsanwaltschaft schätzt die Chance für Lelievre, diese Auflagen erfolgreich zu erfüllen als negativ ein.

Michel Lelièvre wurde 1996 wie Marc Dutroux verhaftet. Dutroux wurde 2004 schuldig gesprochen, in den Jahren 1995 und 1996 zwei Mädchen ermordet sowie insgesamt sechs Mädchen entführt und vergewaltigt zu haben. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine damalige Partnerin Michelle Martin wusste von den Taten. Durch ihr Nichteingreifen verhungerten zwei Mädchen im Kellerverlies des Hauses, während Dutroux in Untersuchungshaft saß.

Auch Kinderschänder Dutroux beantragt vorzeitige Haftentlassung

Marc Dutroux selbst strebt ebenfalls eine vorzeitige Haftentlassung an. Am 17. Oktober entscheidet ein Brüsseler Gericht darüber, ob dem Antrag stattgegeben wird.