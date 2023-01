Kommunen gehen von mehr Böller-Verbotszonen an Silvester aus

Nach den Angriffen in der Silvesternacht auf Einsatzkräfte rechnen die Kommunalverbände beim kommenden Jahreswechsel mit mehr Böller-Verbotszonen. "Bislang haben die Städte, bereits lange vor Corona, gute Erfahrungen mit Feuerwerks-Verbotszonen gemacht", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). "Sie dienen dazu, Anwohner vor Lärm, historische Gebäude vor Bränden und Menschen auf Feiermeilen vor Verletzungen zu schützen."

Landkreistag: Verbot eher für Städte, weniger für Landkreise

Nach einer genauen Analyse der Vorfälle könne es dazu kommen, "dass beim nächsten Jahreswechsel die Böller-Verbotszonen ausgeweitet werden oder in Absprache mit den Sicherheitsbehörden die Polizeipräsenz erhöht wird", sagte Dedy weiter. Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass sich der Großteil der Menschen an die Regeln gehalten habe.

Auch der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, verwies im Gespräch mit dem RND darauf, dass die Gesetze "örtliche Böllerverbote" ermöglichten. Die Verbote kämen vor allem für einige Großstädte in Frage, für die Landkreise hingegen weniger.

Sager: "Sinkender Respekt gegenüber dem Staat"

Sowohl Städtetag als auch Landkreistag verurteilten die Ausschreitungen in der Silvesternacht. "Darin drückt sich der sinkende Respekt einiger Teile der Bevölkerung gegenüber dem Staat aus", sagte Sager. "Das ist ein tiefgehendes Problem, dem aber nicht mit einem Böllerverbot beizukommen ist."

In der Silvesternacht waren Einsatz- und Rettungskräfte in Berlin und anderen Städten massiv angegriffen worden. Zum Teil musste die Polizei ausrücken, um Feuerwehrleute beim Löschen von Bränden gegen Angriffe zu schützen. Allein in Berlin gab es 33 verletzte Einsatzkräfte und mehr als hundert Festnahmen.

Bayerns Innenminister fordert harte Strafen für "Silvester-Chaoten"

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fordert harte Strafen für die Angreifer. Ein generelles Böllerverbot lehnte er im Gespräch mit "Antenne Bayern" und dem RND ab. "Es ist erschreckend, wie einige Randalierer Silvesterfeiern missbrauchen und andere mit Feuerwerkskörpern gefährden oder gar verletzen", sagte Herrmann. Dass Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, die täglich für Sicherheit sorgten, selbst zu Opfern werden, unterstreiche die Skrupellosigkeit. "Diese Silvester-Chaoten müssen hart bestraft werden. Ein spürbarer Denkzettel und gegebenenfalls auch Freiheitsstrafen sind angebracht."

Herrmann gegen generelles Feuerwerksverbot

Ein generelles Feuerwerksverbot würde aber auch diejenigen strafen, die umsichtig und verantwortungsvoll umgingen. Das wäre nicht zielführend, so der Minister. "Ein generelles Feuerwerksverbot würde zudem nicht die Ursachen beseitigen, nämlich die Verrohung einiger weniger", betonte Herrmann und verwies auf die Möglichkeit von Kommunen, an bestimmten Orten Feuerwerksverbote auszusprechen.

Für Herrmann haben die Vorfälle "mit Silvester und Neujahrsfeiern überhaupt nichts mehr zu tun, sondern da sind ja offensichtlich Leute unterwegs, die von vornherein nur provozieren" wollten, sagte er BR24.

Mit Informationen von AFP und dpa